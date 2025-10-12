España: Activistas lanzan pintura roja a un cuadro de Cristóbal Colón en un museo de Madrid (VIDEO)

–Activistas del colectivo ambientalista Futuro Vegetal lanzaron pintura roja «biodegradable» a un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid (España) como protesta contra «siglos de opresión a la población indígena» en América.

La obra afectada es ‘Primer homenaje a Cristóbal Colón’ (1892), pintada por José Santiago Garnelo y Alda.

? ACTUAMOS ? ? Lanzamos pintura biodegradable al cuadro "Primer Homenaje a Cristóbal Colón", en el Museo Naval. ?La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. pic.twitter.com/aXIWlMq7OB — FuturoVegetal? (@FuturoVegetal) October 12, 2025

«La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala», escribieron en su cuenta de X junto con un video de la acción. «Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades. Con esta protesta nos unimos a sus reivindicaciones», agregan.

Las dos activistas fueron detenidas por funcionarios de seguridad del museo y sacadas de la sala. Poco después llegaron varios agentes de la Policía Nacional que interrogaron a las mujeres, recogen medios locales.

El Museo no ha respondido al incidente, sin embargo, anteriormente había modificado su horario de funcionamiento y divulgando información sobre la obra en relación al 12 de octubre.

FIESTA NACIONAL EN ESPAÑA

Precisamente, este domingo se celebró en España la Fiesta Nacional con el tradicional desfile militar, presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, en el que casi 4.000 militares marcharon por las calles de Madrid. Miles de ciudadanos han arropado este domingo a sus Fuerzas Armadas en el acto central de las celebraciones, que se dessarrolló sin incidentes, aunque los cielos nublados obligó a acortar el desfile aéreo, limitado al paso de los ‘cazas’ y a la Formación Mirlo, que sustituyó a la tradición Patrulla Águila, encargada hasta ahora de los vuelos acrobáticos.

Al margen de este pequeño cambio de guion (el año pasado, la lluvia deslució el desfile), sólo los habituales pitos y abucheos a la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enturbiaron la tradicional celebración del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con la que cada año se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas. Un total de 3.847 militares (524 de ellos mujeres), además de aeronaves y vehículos motorizados, marcharon durante una hora y media por los 1.540 metros del recorrido, desde la Glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón. La parada militar conmemoró también el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Don Felipe y doña Letizia fueron acompañados de la princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía, que acudió este año al acto central de la Fiesta Nacional después de dos ediciones ausente por encontrarse cursando sus estudios en Gales. Tras el desfile, más de mil comensales participaron en la tradicional recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real de Madrid. (Información RT y DW).