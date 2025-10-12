Trump asiste este lunes en Egipto a firma del acuerdo de paz en Gaza; no habrá presencia de representantes de Israel y Hamás

–La ciudad egipcia de Sharm el Sheij, un popular balneario a las orillas del mar Rojo, alberga al mediodía de este lunes la cumbre de paz con el propósito de cerrar un acuerdo sobre el fin de hostilidades en la Franja de Gaza.

El evento será copresidido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario egipcio, Abdulfatah al Sisi, y contará con la participación de líderes de más de 20 países, según anunció la Presidencia de Egipto este sábado.

Entre los demás asistentes, quienes ya han confirmado su presencia, están:

-António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas;

-António Costa, presidente del Consejo Europeo;

-Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido;

-Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España;

-Emmanuel Macron, presidente de Francia;

-Giorgia Meloni, primera ministra de Italia;

-Friedrich Merz, canciller de Alemania;

-Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía;

-El rey Abdalá II de Jordania;

-Kirti Vardhan Singh, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la India;

-Muhammad Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán.

Según fuentes consultadas por Axios, también se espera la llegada de los líderes o ministros de Relaciones Exteriores de Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Indonesia.

Un funcionario estadounidense comentó al medio que no se espera la participación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Irán, también invitado a la cumbre, tampoco va a asistir, de acuerdo con la agencia Tasnim; al igual que no habrá presencia de Hamás.

Un miembro del buró político del grupo palestino, Hossam Badran, confirmó a AFP que Hamás «no estará involucrado» en la cumbre de Sharm el Sheij. El grupo «actuó principalmente a través de (…) mediadores cataríes y egipcios», señaló.

Hamás acordó proceder con la liberación de los rehenes el lunes por la mañana. El alto el fuego con Israel entró en vigor al mediodía del viernes 10 de octubre (hora local), con las Fuerzas de Defensa de Israel retirándose a las líneas de despliegue acordadas en el enclave palestino.

A partir de ese momento, comenzó la cuenta regresiva de las 72 horas otorgadas a Hamás para liberar al resto de los rehenes que quedan con vida en Gaza, así como la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos que sea capaz de recuperar en ese plazo.

Bajo lo acordado, Tel Aviv deberá liberar a cambio a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de a 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, Hamás y otros grupos deben aceptar no participar en la administración del enclave, ni directa ni indirectamente. Para los miembros de Hamás que acepten deponer las armas, está prevista una amnistía.

LA RECONSTRUCCION DE GAZA

Estados Unidos y países de Oriente Medio participarán en la reconstrucción de la Franja de Gaza, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, al comentar el avance diplomático entre Hamás e Israel.

«Creemos que Gaza va a ser un lugar mucho más seguro y se va a reconstruir. Otros países de la región la ayudarán a reconstruirse, porque tienen enormes riquezas. Y quieren que eso suceda. Nosotros participaremos, ayudándolos a que tengan éxito y a mantener la paz», precisó Trump en declaraciones a Fox News.

Poco antes, el presidente anunció que Israel y Hamás refrendaron la primera fase de su plan de paz. El mandatario prometió que «todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada, como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna». (Información RT).