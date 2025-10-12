Petro solicitó a MinComercio quitar aranceles a textiles y cueros para proteger y expandir este sector industrial del país

–En respuesta a la solicitud de los representantes de los gremios textileros, el presidente Gustavo Petro anunció este domingo que pidió a la ministra de Comercio e Industria «que quite todos los aranceles a telas y cueros para proteger y expandir las confecciones textiles y con cuero que dan más riqueza más valor agregado y más trabajo”.

En su cuenta en X, el jefe del Estado aseguró que “si la confección colombiana, que tiene calidad, puede reducir costos financieros, de energía y de insumos, podrá ser una de las grandes exportadoras de Colombia”.

La decisión del presidente Gustavo Petro se dio en respuesta a una solicitud que hicieron los representantes de los textileros y de la industria marroquinera a través de la red social X, en la que Guillermo Elías Criado, miembro de la Cámara de Confección de Colombia, solicitó al mandatario “favorecer a 142.000 empresas populares que representan el 99% del empleo del sector Moda o proteger a dos empresas afiliadas a un gremio”.

En el mensaje en X, el representante del gremio solicitó a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, “eliminar aranceles a los hilos es una decisión urgente para la economía popular y la justicia social del sistema moda colombiano frente a los productos de Temu, Shein y Aliexprex que no pagan impuestos ni generan empleo en Colombia mientras las importaciones de telas y confección crecen a doble dígito”.

Aseguró que desde la Cámara Colombiana de la Confección, Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam) y todo el sistema moda “le extendemos un llamado urgente y respetuoso para que su gobierno adopte una decisión valiente, justa y profundamente necesaria: eliminar los aranceles aplicados a los hilos y demás materias primas esenciales para nuestra industria”.

En el mensaje de la red social, los representantes cuestionaron que “ahora la oposición del gobierno sí quiere criticar decisiones a @petrogustavo”, sin embargo llamaron la atención del por qué “no hicieron algo durante décadas” y recordaron que “hemos visto la silenciosa despedida de más de 30 empresas textiles como Coltejer, Textrama, Unica, Liverpool, Coltepunto, Lindalana, ciatex, fatextol, Unionpunto, Suavipunto, Texmeralda entre otras que cerraron y hoy tenemos en ley de insolvencia 1116 a muchas empresas de textiles como Fabricato, Textilia, Protela, encajes S.A , fatelastex, entre otras”.

Por ello propusieron “un gana-gana” y con el Ministerio de Agricultura “aumentar el cultivo del algodón”, con el fin de “exportar nuestra excelente calidad, aprovechar los TLC sin sacrificar al tejido empresarial que jalona toda la cadena”.

El presidente Gustavo Petro respondió así a estas peticiones que le hizo Guillermo Elias Criado, Pro-industria textil:

Llamado urgente y respetuoso Presidente @petrogustavo: Gobierno enfrenta una decisión crucial para la re industrialización . ¿Favorecer a 142.000 empresas populares que representan el 99% del empleo del sector Moda o proteger a dos empresas afiliadas a un gremio A, que se oponen sistemáticamente a todas sus reformas y no representan al sistema moda colombiano.

Eliminar aranceles a los hilos es una decisión urgente para la economía popular y la justicia social del sistema moda colombiano frente a los productos de Temu,Shein y Aliexprex que no pagan impuestos ni generan empleo en Colombia mientras Las importaciones de telas y confección crecen a doble dígito.

Señor Presidente

Desde la @CCConfeccion, @ACICAM, @ASOINDUCALZ y todo el sistema moda en su conjunto, le extendemos un llamado urgente y respetuoso para que su gobierno adopte una decisión valiente, justa y profundamente necesaria: eliminar los aranceles aplicados a los hilos y demás materias primas esenciales para nuestra industria.

Ahora la oposición del gobierno si quiere criticar decisiones a @petrogustavo porque no hicieron algo durante décadas ????

Esta no es solo una necesidad técnica. Es una urgencia social!!

El sistema moda colombiano está conformado por más de 142.000 micro, pequeñas y medianas empresas formales y de economía popular , que generan 2.5 millones de empleos en todo el país. El 70% de estos empresarios son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, que sostienen con su trabajo el tejido productivo y social de Colombia. !! Ellas son el corazón de nuestra industria !!

Sin embargo, hoy enfrentamos una desventaja estructural frente a las confecciones, Calzado,marroquineria y telas importadas desde Asia, que ingresan con beneficios y costos país muy inferiores a los nuestros. Mientras tanto, nuestras unidades productivas deben asumir sobrecostos injustos. La producción nacional de hilos no cubre ni el 5% de la demanda del sector. Mantener los aranceles a hilos significa perpetuar el rezago competitivo y sacrificar miles de empleos.

Hemos visto la silenciosa despedida de más de 30 empresas textiles como Coltejer, Textrama, Unica, Liverpool, Coltepunto, Lindalana, ciatex, fatextol, Unionpunto, Suavipunto, Texmeralda entre otras que cerraron y hoy tenemos en ley de insolvencia 1116 a muchas empresas de textiles como Fabricato, Textilia, Protela, encajes s.a , fatelastex, entre otras .

Busquemos un gana-gana. Podemos aumentar el cultivo del algodón MinAgricultura y exportar nuestra excelente calidad, aprovechar los TLC sin sacrificar al tejido empresarial que jalona toda la cadena.