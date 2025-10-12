Trump viajó a Oriente Medio para ultimar el acuerdo de paz sobre Gaza

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este domingo a Oriente Medio para ultimar el acuerdo sobre el fin de la guerra en la Franja de Gaza, en una ceremonia que contará con la participación de varios países.

«Este va a ser un momento muy especial», declaró el mandatario antes de abordar el avión. Además, agregó que «va a ser algo que nunca ha sucedido antes».

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kaine, acompañan al presidente estadounidense.

Mientras, Israel y Hamás se preparan para un intercambio de rehenes y prisioneros como prevé la primera etapa del plan de paz. El pacto también contempla la retirada de las tropas israelíes de la zona hasta una línea acordada.

La primera parada del mandatario será Tel Aviv, donde mantendrá un encuentro con las familias de los rehenes y dará un discurso público ante los legisladores del país hebreo en la Knéset (el Parlamento de Israel).

Luego se dirigirá a la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh, donde se llevará a acabo una Ceremonia de Paz en Oriente Medio para formalizar el acuerdo de paz en Gaza. Según un comunicado de la Presidencia egipcia, Trump y el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, presidirán la cumbre, que contará con la presencia de más de 20 líderes mundiales.

Este viernes, tras más de dos años de severos bombardeos del enclave palestino por las Fuerzas de Defensa de Israel, entró en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel, firmado previamente. El avance diplomático se produjo tras varios días de negociaciones indirectas con mediación internacional. (Información RT).