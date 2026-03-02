Kuwait derribó por error tres aviones de guerra de EE. UU: «Fuego amigo»

–El Comando Central del Ejército de EE. UU. (Centcom) informó este lunes que los tres aviones militares de EE.UU que fueron abatidos en Kuwait, cayeron «por error» por «fuego amigo» kuwaití.

«Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes», informó el Centcom en un comunicado.

Los militares estadounidenses señalaron que «los seis tripulantes se eyectaron sanos y salvos, y fueron recuperados «y se encuentran en condición estable». Asimismo, indicaron que Kuwait ha reconocido el suceso y «la causa del incidente está bajo investigación».

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident. Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

TRADUCCIÓN:

TAMPA, Florida. – A las 23:03 horas ET, 1 de marzo, tres EE.UU. Los F-15E Strike Eagles que volaban en apoyo de la Operación Epic Fury cayeron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo.

Durante el combate activo —que incluyó ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones—, Estados Unidos Los aviones de combate de la Fuerza Aérea fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes.

Los seis tripulantes fueron expulsados sanos y salvos, fueron recuperados sanos y salvos y se encuentran en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso.

La causa del incidente está bajo investigación. Se publicará información adicional a medida que esté disponible.

WATCH: Fighter jet crashes in Kuwait pic.twitter.com/Uhe6qTAdkd — BNO News Live (@BNODesk) March 2, 2026



—

—

De otro lado, el Comando Central informó que el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo, está en combate con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica –, lanzando aviones desde el Mar Mediterráneo Oriental.

USS Gerald R. Ford (CVN 78), the world’s largest aircraft carrier, is in the fight with U.S. forces supporting Operation Epic Fury – launching aircraft from the Eastern Mediterranean Sea. pic.twitter.com/olehL4htW4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Además, el US. Comando Central CENTCOM advirtió que las fuerzas estadounidenses están tomando medidas audaces para eliminar las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní. Las huelgas continúan.

U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

(Informción Comando Central del Ejército de EE. UU. y RT).