20 toneladas de residuos recolectadas en Los Héroes ¡Avanza la recuperación de puntos críticos!

Foto: Secretaría Distrital del Hábitat

En un operativo conjunto que contó con la participación activa de entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, las secretarías de Gobierno(SDG), Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), Salud (SDS), Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Ambiente, Integración Social (SDIS) y la Alcaldía Local de Chapinero, se logró recuperar puntos críticos y mejorar el espacio público, en el sector de Los Héroes (calle 77 con Autopista Norte).

El operativo se extendió desde la calle 77 hasta la calle 80, entre la carrera 16 y la autopista Norte.

Durante el operativo, se intervinieron cinco puntos críticos de arrojo clandestino de escombros y residuos y gracias a este trabajo conjunto, se obtuvieron los siguientes resultados:

Recolección de 20 toneladas de residuos mixtos y 11 llantas.

Intervención artística y de embellecimiento en 25 m²

Sensibilización a 20 comerciantes informales

Atención sanitaria a 16 establecimientos en control de plagas

Acompañamiento a 10 ciudadanos habitantes de calle.

Las actividades continuarán con acciones de sostenimiento del sector, como embellecimiento, hidrolavado, fumigación y control de roedores, y se extenderá progresivamente a otros puntos críticos priorizados en la localidad de Chapinero.

Estas acciones demuestran que, con el esfuerzo articulado de las entidades distritales y la participación activa de la ciudadanía, es posible transformar puntos críticos, en lugares más limpios, seguros y sostenibles.