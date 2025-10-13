Avanzan obras de la Unidad de Mantenimiento Vial en la calle 222, al norte de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Andrés Romo.

En la mañana del viernes 10 de octubre de 2025 el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán y la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Mónica Rueda, realizaron un recorrido por las obras de intervención que se realizan en la calle 222.

Los trabajos que se realizan desde la Autopista Norte hasta la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), tienen como principal objetivo mejorar la movilidad, seguridad vial y calidad del espacio público en este sector de la ciudad.

“Estamos en la 222 en la localidad de Suba, aquí en la inundación de noviembre del año pasado identificamos que esta vía llevaba más de dos décadas sin intervención, por eso con la UMV nos pusimos en la tarea de intervenir 1,9 kilómetros”, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El proyecto, que inició el 17 de julio de 2025 y tiene fecha proyectada de finalización en mayo de 2026, contempla la rehabilitación de más de 12.500 metros cuadrados de vía, en ambos sentidos, lo que permitirá optimizar la circulación vehicular y peatonal en este importante corredor del norte de Bogotá.

Entre las actividades adelantadas por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) se destaca la instalación de más de 800 sardineles, elementos fundamentales para la conformación y delimitación de la vía, rehabilitación estructural del pavimento y mejoramiento de espacios peatonales.

“Estamos usando asfalto reciclado, lo sacamos de las intervenciones que realizamos en la ciudad, lo llevamos a nuestra planta donde lo procesamos, le agregamos emulsión y nuevamente lo traemos; esto es aprovechar el material y disminuir costos”, explicó la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Mónica Rueda.

Con las nuevas vías se beneficiará directamente a la comunidad educativa de la Universidad UDCA y 11 colegios privados ubicados sobre la calle 222, que en conjunto reúnen a más de 15.000 personas, que se movilizan a través de 360 rutas escolares y 4 rutas del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).