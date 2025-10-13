    • Nacional Panorama Nacional

    Adjudican contratos por $27.000 millones para modernizar el corredor Honda–Guaduas–Villeta

    Foto: Instituto Nacional de Vías El proceso completo de adjudicación tanto del proceso de obra e interventoría puede ser consultado en la plataforma del Sistema

    El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó los contratos de obra e interventoría integral para la gestión, operación y mantenimiento del corredor Honda–Guaduas–Villeta, una vía clave para la conexión entre Cundinamarca y Tolima, con una inversión total cercana a los $27.000 millones.

    El proceso, que contó con la participación de ocho proponentes, se desarrolló bajo principios de transparencia y pluralidad. El contrato de obra fue otorgado al Consorcio Conycon GVI, conformado por Construcciones y Tractores S.A.S. (90%) y Conyvías S.A.S. (10%), por un valor de $24.450 millones y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.
    Por su parte, la interventoría integral del proyecto estará a cargo del Consorcio RCT, integrado por Ingeco Ingeniería de Construcciones S.A.S. (10%) e Ingeniería de Proyectos S.A.S. (90%), dentro del proceso CMA-DEO-SGI-012-2025, con un valor de $2.549.998.560. Esta supervisión garantizará el cumplimiento técnico, ambiental, financiero y social de la obra.
    El proyecto comprende la gestión vial integral de la carretera Honda–Guaduas–Villeta (ruta 5008) y la variante Honda–Puerto Bogotá (ruta 5007), así como el tramo El Korán–Guaduas (ruta 5008B), mejorando la seguridad vial y la eficiencia del transporte entre ambos departamentos.
    Con esta adjudicación, el Gobierno reafirma su compromiso con la modernización de la red vial nacional y el fortalecimiento de la movilidad segura y eficiente en beneficio de las regiones del país.
    Con información del Instituto Nacional de Vías

