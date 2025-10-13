Cortes de luz este martes 14 de octubre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 14 de octubre de 2025 en los siguientes sectores de la capital de la República:

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Castellana. De la carrera 44 a carrera 46 entre calle 93 a calle 95 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio La Independencia. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 68 a calle 70 – Desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Barrio San Bernardino XVIII. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 85 Sur a calle 87 Sur – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Las Acacias. De la calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 17 a carrera 20 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Mochuelo Alto Rural. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 117 Sur a calle 119 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Cooperativa de Suboficiales. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Las Nieves. De la calle 19 a calle 22 entre carrera 3 a carrera 6 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la carrera 34 a carrera 46 entre calle 195 a calle 198 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Niza Suba. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 77 a carrera 79 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio San Luis. De la calle 53 a calle 55 entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Acacias Usaquén. De la calle 144 a calle 146 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Bárbara Central. De la carrera 13 a carrera 16 entre calle 118 a calle 120 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio La Requilina. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 116 Sur a calle 118 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.