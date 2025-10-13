Interrumpen el discurso de Trump en el Parlamento israelí cuando anunciaba el fin de la guerra y así reaccionó

— Dos integrantes de la Knéset, el Parlamento israelí, interrumpieron el discurso de Donald Trump este lunes y fueron expulsados de la sala por los servicios de seguridad.

Mientras el presidente estadounidense pronunciaba su discurso, dedicado a sus esfuerzos de poner fin a la guerra entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza, los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif levantaron un cartel con la palabra «Genocidio», tras lo cual fueron retirados del recinto.

En el video del incidente se puede ver la reacción del mandatario estadounidense a la interrupción. Trump permaneció de pie con calma y esperó a que los parlamentarios fueran escoltados fuera de la sala, tras lo cual dijo: «Eso fue eficaz».

???? "GENOCIDIO": Varios miembros de la Knéset fueron expulsados de la sala tras levantar un cartel en el que se leía "genocidio" durante el discurso de Trump.https://t.co/xE3iOhE4z8 pic.twitter.com/6i28hWhwRa — RT en Español (@ActualidadRT) October 13, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció hoy lunes un discurso en el Parlamento israelí, la Knesset, durante una breve visita luego de que el cese al fuego entre Israel y Hamas entrara en su cuarto día, elogiando el «fin» de los dos años de guerra de Israel en Gaza.

La visita coincidió con el retorno de los últimos 20 rehenes sobrevivientes de Gaza a Israel y la liberación de alrededor de 2.000 detenidos y prisioneros palestinos de cárceles israelíes, un paso clave en el acuerdo de cese al fuego.

Antes de entrar al salón de plenos de la Knesset, Trump habló brevemente con los reporteros, ante quienes afirmó que la guerra de Israel en Gaza terminó.

«Ahora, finalmente, no solo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros. La larga y dolorosa pesadilla ha terminado por fin», dijo Trump en su discurso en la Knesset.

También indicó que Estados Unidos ha proporcionado a Israel una extensa ayuda militar. «Tanta, que Israel se volvió fuerte y poderoso», afirmó. «Ustedes la usaron adecuadamente».

Respecto a las relaciones con Irán, Trump dijo que apoya un acuerdo con Irán, pero dará prioridad a resolver primero el asunto de Rusia. «Sería grandioso si pudiéramos establecer un acuerdo de paz con ellos (Irán)», dijo. «Me parece que ellos así lo quieren, pienso que están cansados», comentó, y agregó que «primero tenemos que dejar listo lo de Rusia».

El discurso de Trump fue interrumpido brevemente cuando un miembro de la Knesset desplegó un cartel pidiendo el reconocimiento de Palestina.

Antes del discurso de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló en la Knesset, y prometió estar «comprometido con esta paz».

Tras la visita a Israel, Trump voló directamente al Sharm el-Sheikh en Egipto para copresidir una cumbre internacional junto con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, sobre el futuro de Gaza. (Información RT y Agencia Xinhua)