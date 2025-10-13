Tras el Nobel de Paz a María Corina Machado, régimen de Maduro cierra embajada venezolana en Noruega

–El régimen de Nicolás Maduro notificó este lunes el cierre de su embajada en Noruega, en una acción que se interpreta como una retaliación por el otorgamiento del Premio Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado. Este es el único galardón que no adjudica Suecia; lo hace el Comité Noruego del Nobel, seleccionado por el Parlamento de Noruega.

En el comunicado, también confirma el cierre de la embajada venezolana en Australia, y la apertura de nuevas delegaciones diplomáticas en Burkina Faso y Zimbabue, argumentando «una reestructuración de su servicio exterior», en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Según el régimen de Maduro, los cierres forman parte de una «reasignación estratégica de recursos». Los servicios consulares para los venezolanos en Noruega y Australia «serán prestados por misiones diplomáticas, cuyos detalles se compartirán en los próximos días», agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó que había recibido la notificación del cierre de la embajada, pero sin explicación del motivo. Noruega no tiene embajada en Caracas y gestiona los asuntos locales a través de su embajada en la capital de la vecina Colombia.

«Esto es lamentable. A pesar de que tenemos diferentes puntos de vista sobre varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará en ese sentido», declaró un portavoz del ente a la agencia de noticias Reuters.

El anuncio se produce pocos días después de que el Comité Nobel en Oslo anunciara que la líder opositora venezolana María Corina Machado había ganado el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia en el país caribeño. Machado dedicó el galardón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«El Premio Nobel es independiente del gobierno noruego, y en lo que respecta a cuestiones sobre el premio, nos remitimos al Comité Nobel», dijo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego. (Información DW).