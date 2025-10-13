-Dólar TRM $ 3,913.24 (vigente 14 de octubre)

-Euro $ 4,546.70

-Bitcoin US$ 115.589,20

Tasa de Interés

-DTF: 8,67%

-UVR: $ 394,95

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,88

-Petróleo Brent US$ 58,84