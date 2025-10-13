Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes octubre 13, 2025 -Dólar TRM $ 3,913.24 (vigente 14 de octubre) -Euro $ 4,546.70 -Bitcoin US$ 115.589,20 Tasa de Interés -DTF: 8,67% -UVR: $ 394,95 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,88 -Petróleo Brent US$ 58,84 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAdjudican contratos por $27.000 millones para modernizar el corredor Honda–Guaduas–Villeta Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 14 de octubre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2 También podría gustarte Economía Buscar un CEO, principal reto para las empresas en Colombia Andres Felipe Gama martes junio 30, 2015 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera martes mayo 22, 2012 Economía Negocios: Centrar las estrategias en el consumidor incrementa las ventas online Manuel Reyes Beltran viernes agosto 26, 2016 Nacional Edmundo del Castillo a interrogatorio por irregularidades en contratos con el ICBF Geovany Quintero Gómez miércoles noviembre 2, 2011