Así está la movilidad en la Vía al Llano hoy martes 14 de octubre

Este martes 14 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio se registró con paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del k18+000 no se maneja por tiempos, sino por cantidad de vehículos por sentido y en función del volumen que haya en cada costado. Así que tenga en cuenta las recomendaciones de la autoridad de tránsito. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

Reporte en vivo del estado de la Vía al Llano hoy martes 14 de octubre

Corte 6:20 a. m.

Paso por la variante K18+300- k24+600 en sentido Villavicencio / Bogotá con fila hasta el K13+000. Fila en sentido Bogotá / Villavicencio hasta el K13+900. Lluvias en algunos sectores de la ciudad.

Conduzca con precaución y evite siniestros.

—

Corte 5:39 a. m.

Paso por la variante K18+300- k24+800 en sentido Villavicencio / Bogotá con fila hasta el K13+000. Fila en sentido Bogotá / Villavicencio hasta el K14+000. Lluvias en algunos sectores de la ciudad.

