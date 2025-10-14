    • Bogotá

    Así está la movilidad en la Vía al Llano hoy martes 14 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de una larga fila de vehículos esperando el paso en la Vía al LlanoFoto: Coviandina

    Este martes 14 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio se registró con paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del k18+000 no se maneja por tiempos, sino por cantidad de vehículos por sentido y en función del volumen que haya en cada costado. Así que tenga en cuenta las recomendaciones de la autoridad de tránsito. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

    Reporte en vivo del estado de la Vía al Llano hoy martes 14 de octubre

    Corte 6:20 a. m.

    Paso por la variante K18+300- k24+600 en sentido Villavicencio / Bogotá con fila hasta el K13+000. Fila en sentido Bogotá / Villavicencio hasta el K13+900. Lluvias en algunos sectores de la ciudad.

    Conduzca con precaución y evite siniestros.

    Corte 5:39 a. m.

    Paso por la variante K18+300- k24+800 en sentido Villavicencio / Bogotá con fila hasta el K13+000. Fila en sentido Bogotá / Villavicencio hasta el K14+000. Lluvias en algunos sectores de la ciudad.

    Conduzca con precaución y evite siniestros.

    Giovanni Alarcón M.
