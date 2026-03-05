Día Mundial de la Vida Silvestre: más de 11.000 animales recuperados en Bogotá durante la alcaldía Galán

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

En lo corrido de la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, entre enero de 2026 y febrero de 2026, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha recuperado 11.499 animales silvestres víctimas de accidentes en la ciudad o del delito de tráfico ilegal.

«En Bogotá, cada animal rescatado tiene una historia¿ y una segunda oportunidad. La alcaldía Galán ha recuperado más de 11 mil animales silvestres vivos: fauna propia de Bogotá, especies migratorias y también víctimas del tráfico ilegal provenientes de otros lugares de Colombia como Atlántico, Bolívar y Cesar. Detrás de cada cifra hay un ave que vuelve a volar, un reptil que regresa a su ecosistema, una vida que logramos salvar. Pero también hay algo más grande: proteger nuestra biodiversidad, proteger la riqueza natural de Bogotá y de Colombia. Hemos realizado cerca de 2.000 operativos con la Policía, y gracias a ese esfuerzo más de 7 mil animales ya han sido liberados en su hábitat natural».¿ Afirmó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto Carreño.

Tráfico ilegal de animales silvestres: un delito que cobra vidas

Bogotá es usada como una de las 37 rutas de grupos criminales dedicados al tráfico ilegal de fauna silvestre. Extraen a los animales de su hábitat natural para ofrecerlos como mascotas en otras ciudades o en mercados internacionales. El trabajo de recuperación de los afectados se articula de manera permanente con la Policía Ambiental en plazas de mercado, terminales de transporte y puntos claves identificados en la capital.

«Hoy, 1.385 siguen en nuestro Centro de Atención, preparándose para regresar a la naturaleza. Porque defender la fauna no es solo una tarea de Bogotá. Es cuidar la biodiversidad de todo un país. Tu denuncia puede salvar una vida: ¡contamos contigo! Sin ti no pasa». comentó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Fauna silvestre en Bogotá

Aves, reptiles y mamíferos encuentran en humedales, parques de montaña y parques urbanos el entorno ideal para reproducirse y alimentarse. Sin embargo, algunos de ellos sufren choques con edificios altos, cansancio o ataques de perros o gatos sin supervisión en los parques de la ciudad. Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente adelanta labores de sensibilización para que la ciudadanía cuide los entornos naturales y asista a los animales en caso de ser necesario. Así mismo, despliega un equipo en territorio que los rescata de situaciones de riesgo.

Los animales recuperados reciben atención especializada en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito por parte de biólogos, veterinarios y zootecnistas que trabajan para retornarlos a su hábitat natural. A la fecha se han liberado 7.148 animales silvestres en Bogotá y otras regiones del país.