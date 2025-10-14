Otra asonada contra el Ejército en Antioquia; campesinos arrebataron a 3 capturados y un muerto del clan del golfo

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez confirmó que este fin de semana se produjo una nueva asonada contra tropas del Ejército Nacional, esta vez en el municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, luego de haber sostenido combates con el clan del golfo en el cual fue muerto uno de sus integrantes y capturados 3 con la incautación de abundante material de guerra y comunicaciones.

El hecho es que más de 400 personas incineraron vehículos e impidieron el cumplimiento de la operación militar en la vereda El Porvenir, corregimiento la Danta de Sonsón. Según el ministro de Defensa, los participantes en la asonada arrebataron a los capturados y el cuerpo del delincuente muerto, afectando gravemente la acción de la fuerza pública, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes al promover y facilitar el escape de delincuentes del clan del golfo».

El jefe de la cartera de Defensa indicó que «aunque desde la mañana del domingo los soldados se encuentran libres y listos para cumplir nuevamente la misión, este hecho no fue una protesta de unos habitantes, fue un delito grave contra la institucionalidad y un intento de debilitar la autoridad del Estado».

Añadió que de la mano de Fiscalía , con apoyo de la investigación e información aportada por la comunidad, se avanza en la recaptura de los delincuentes y de quienes participaron e incitaron la asonada, «la cual no solo ataca a la Fuerza Pública, sino que promueve el delito al dejar libres a los capturados del clan del golfo».

Y concluye: «A nuestros soldados y policías, todo nuestro respaldo y el del Gobierno Nacional. Sabemos que los retos son grandes, pero también lo es nuestra convicción de defender a Colombia con firmeza, legitimidad y unión».

El sujeto abatido por el Ejército en Sonsón, fue identificado como alias «24», integrante de la Estructura Magdalena Medio, Olivero Ramón.

Así mismo, se logró la incautación de 6 fusiles, 2 subametralladoras, 5 pistolas, artefactos explosivos, abundante munición, material de comunicaciones e intendencia.