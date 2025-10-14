Por obras del Metro, hay cierre en av. Villavicencio entre av. Agoberto Mejía y carrera 80G bis

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.

Aquí sí pasa, avanzan las obras en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Para continuar con la construcción del viaducto (izaje de vigas cajón) para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá y en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de las calzadas norte y sur de la avenida Villavicencio entre la avenida Agoberto Mejía y la carrera 80G Bis; y de los andenes del costado norte y sur de manera no simultánea (Mapa 1).

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán entre las 11:30 p.m. y las 03:30 a.m., del 15 de octubre de 2025 y finalizarán en un mes.

Mapa 1.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida Villavicencio, deberán tomar la carrera 81H al sur, calle 46 sur al oriente, avenida Agoberto Mejía (avenida carrera 80) al sur, calle 47B sur al oriente, carrera 79 al norte, avenida Villavicencio al oriente o calle 45 sur al oriente y carrera 78 al norte por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2 color azul). Quienes se movilizan en sentido oriente – occidente por la avenida Villavicencio, deberán tomar la carrera 79 al norte, calle 42A sur/diagonal 42A sur al occidente y carrera 81G al sur por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2 color rojo). Los ciudadanos que circulan en sentido oriente – occidente por la avenida Villavicencio, podrán tomar la carrera 78 al sur, calle 45 sur al occidente, carrera 79 al norte, calle 42A sur/diagonal 42A sur al occidente y carrera 81G al sur por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2 color magenta). Mapa 2.

Tránsito de ciclistas y peatones

Durante el cierre del andén y la ciclorruta del costado norte, los peatones y ciclistas deberán cruzar al andén del costado sur, zona que estará adecuada y señalizada para su tránsito (Mapa 3).

Mapa 3.

Durante el cierre del andén del costado sur, los peatones deberán cruzar al andén del costado norte, zona que estará adecuada y señalizada para su tránsito (Mapa 4).