Por obras del Metro, hay cierre en av. Villavicencio entre av. Agoberto Mejía y carrera 80G bis
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.
Aquí sí pasa, avanzan las obras en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Para continuar con la construcción del viaducto (izaje de vigas cajón) para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá y en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de las calzadas norte y sur de la avenida Villavicencio entre la avenida Agoberto Mejía y la carrera 80G Bis; y de los andenes del costado norte y sur de manera no simultánea (Mapa 1).
Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán entre las 11:30 p.m. y las 03:30 a.m., del 15 de octubre de 2025 y finalizarán en un mes.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT):
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:
Tránsito de vehículos particulares y de transporte público
Tránsito de ciclistas y peatones
Durante el cierre del andén y la ciclorruta del costado norte, los peatones y ciclistas deberán cruzar al andén del costado sur, zona que estará adecuada y señalizada para su tránsito (Mapa 3).
Durante el cierre del andén del costado sur, los peatones deberán cruzar al andén del costado norte, zona que estará adecuada y señalizada para su tránsito (Mapa 4).