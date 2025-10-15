Al oficializar su retiro de la consulta, Daniel Quintero pide a Registraduría que sus votos no sean contados el 26 de octubre

–En carta que envió este miércoles a la Registraduría Nacional, con copia al Consejo Nacional Electoral, CNE, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero oficializó su retiro de la consulta popular del próximo 26 de octubre y le pidió a esa autoridad electoral que sus votos no sean contados por los jurados en todo el país.

Además exigido que su nombre «sea retirado de manera inmediata de la consulta mencionada, y que se deje constancia de esta decisión en los registros oficiales del proceso».

Estos son los términos de su misiva:

Asunto: Retiro formal de la consulta del Pacto Histórico – Elecciones 26 de octubre de 2025

Respetado señor Registrador:

En mi calidad de precandidato presidencial del Pacto Histórico, y en atención a los recientes hechos ocurridos en el proceso de consulta, me permito formalizar mi retiro de la consulta presidencial del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre de 2025.

Cuando presenté mi inscripción, lo hice en el marco de una consulta partidista, bajo reglas claras y acordadas entre los precandidatos. Sin embargo, el proceso ha sufrido un cambio sustancial de reglas, pues ahora se ha transformado en una consulta interpartidista, lo que altera por completo las condiciones jurídicas y políticas bajo las cuales asumí el

compromiso de participar.

Durante las últimas semanas, mi campaña solicitó la reimpresión de los tarjetones, debido a que la pregunta consignada fue redactada de manera errónea, afirmando que la consulta era «para elegir candidato a la Presidencia» y no para definir la participación en la consulta del Frente Amplio. A ello se suma la reciente comunicación del CNE que prohíbe el uso del logo del Pacto Histórico en los tarjetones, generando un escenario de inseguridad jurídica y falta de garantías para la participación de los precandidatos.

Por estas razones, y conforme al derecho que me asiste, solicito que mi nombre sea retirado de manera inmediata de la consulta mencionada, y que se deje constancia de esta decisión en los registros oficiales del proceso.

De igual forma, solicito expresamente que no se cuenten los votos depositados a mi nombre y que se instruya a los jurados de votación para que dichos votos no sean incluidos en el formulario E-14 ni en ningún otro documento de escrutinio, en atención a mi retiro formal y a la decisión adoptada por esta campaña.

Daniel Quintero

Precandidato presidencial del Pacto Histórico.