Policía reporta la destrucción de 63 «narcolaboratorios» en cinco departamentos

–En zonas rurales de Norte de Santander, Cesar, Meta, Guaviare y Nariño, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, fueron desmantelados 63 laboratorios para el procesamiento de base de coca, siete de clorhidrato de cocaína, uno de heroína y otro de permanganato de potasio, informó el director de la institución Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán.

Durante la operación sostenida se incautaron 1.698 kilos de cocaína, 2.234 kilos de base de coca, 49 kilos de heroína, 41.136 galones de insumos líquidos, 18.093 kilos de insumos sólidos y 3.380 kilos de hoja de coca.

«Con este contundente resultado se afectaron finanzas criminales por más de 31.000 millones de pesos y se evitó la comercialización de 4,2 millones de dosis de cocaína», afirmó el general Triana Beltrán.

Añadió que este 2025, la Policía Nacional ha destruido 2.806 laboratorios para la producción de narcóticos.