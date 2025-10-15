    • Bogotá

    Así está la movilidad en la Vía al Llano este miércoles 15 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de tractomulas esperando el paso en la Vía al LlanoFoto: Coviandina

    Este miércoles 15 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio se registró con paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del k18+000 no se maneja por tiempos, sino por cantidad de vehículos por sentido y en función del volumen que haya en cada costado. Así que tenga en cuenta las recomendaciones de la autoridad de tránsito. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

    Reporte en vivo del estado de la Vía al Llano hoy miércoles 15 de octubre

    Corte 6:05 a. m.

    Paso por la variante K18+300- K19+200 en sentido Villavicencio / Bogotá con fila hasta el K30+000. Fila en sentido Bogotá/ Villavicencio hasta el K9+000. Conserve su distancia y atienda las indicaciones del personal.

    Tiempo seco. Alto flujo vehicular

    Corte 5:50 a. m.

    Variante del k18+000 con movilidad tipo semáforo Bogotá – Villavicencio, cierre preventivo carril derecho k35+500 – k41+520, tráfico bidireccional túneles tercio medio, paso a un carril k69+350.

    Tiempo seco, alto flujo vehicular. Siga las recomendaciones del personal y de la autoridad.

    Giovanni Alarcón M.
