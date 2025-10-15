Así está la movilidad en la Vía al Llano este miércoles 15 de octubre

Foto: Coviandina

Este miércoles 15 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio se registró con paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del k18+000 no se maneja por tiempos, sino por cantidad de vehículos por sentido y en función del volumen que haya en cada costado. Así que tenga en cuenta las recomendaciones de la autoridad de tránsito. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

Reporte en vivo del estado de la Vía al Llano hoy miércoles 15 de octubre

Corte 6:05 a. m.

Paso por la variante K18+300- K19+200 en sentido Villavicencio / Bogotá con fila hasta el K30+000. Fila en sentido Bogotá/ Villavicencio hasta el K9+000. Conserve su distancia y atienda las indicaciones del personal.

Tiempo seco. Alto flujo vehicular

—

Corte 5:50 a. m.

Variante del k18+000 con movilidad tipo semáforo Bogotá – Villavicencio, cierre preventivo carril derecho k35+500 – k41+520, tráfico bidireccional túneles tercio medio, paso a un carril k69+350.

Tiempo seco, alto flujo vehicular. Siga las recomendaciones del personal y de la autoridad.