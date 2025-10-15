¿Te gusta dibujar? Anímate a participar en el premio Dibujatón 2025 en Bogotá

Foto: IDPC.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) anuncia la apertura de la segunda edición del Premio Dibujatón, un espacio que invita a niñas, niños y adolescentes a plasmar en el papel cómo viven, sienten y representan los patrimonios culturales de Bogotá. Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente a través del padre, madre o tutor legal entre el 1 y el 14 de octubre de 2025, mediante la plataforma del Sistema de Convocatorias – Sicon del sector cultura. ¡Conoce los detalles y postúlate!

El premio cuenta con una bolsa concursable de $ 18.000.000, que será distribuida entre los ganadores seleccionados por el jurado. Cada participante deberá cumplir con los requisitos de la convocatoria, presentar entre uno y dos dibujos y, adicionalmente, diligenciar la ficha técnica el día del evento.

«Con este premio queremos destacar que el dibujo es más que una técnica: es una puerta de entrada para que niñas, niños y adolescentes se acerquen al patrimonio, lo exploren con curiosidad y lo hagan suyo a través de la expresión artística. Cada trazo es una manera de salvaguardar la memoria y los legados de nuestra ciudad, y de proyectar nuevas formas de entender lo patrimonial desde la voz de quienes lo heredarán”, afirmó Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Categorías de participación del l Premio Dibujatón Bogotá 2025

Categoría 1:

Niños y niñas de 6 a 9 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria.

Categoría 2:

Niños, niñas y adolescentes de 10 a 13 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria.

Categoría 3:

Adolescentes de 14 a 17 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria.

Durante la jornada de la Dibujatón, los participantes seleccionados realizarán un recorrido guiado por un lugar patrimonial que será informado a través de correo electrónico un día antes del evento y, posteriormente, reinterpretarán esa experiencia mediante uno o dos dibujos en la técnica de su preferencia. Los trabajos se evaluarán con base en la forma en que los niños, niñas y adolescentes logren transmitir creativamente su visión del patrimonio cultural.

Finalmente, el IDPC recuerda que la convocatoria para integrar el Banco de Expertos como jurado del Premio Dibujatón se encuentra abierta hasta el 11 de octubre. Los expertos seleccionados tendrán la responsabilidad de evaluar las propuestas y definir los ganadores, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.