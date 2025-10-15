Daniel Quintero se retira de la consulta popular

–Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de negar el uso del logo del Pacto Histórico en la consulta presidencial del 26 de octubre, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se retiró de ese proceso mediante el cual se pretendía escoger el candidato presidencial del movimiento político del presidente Gustavo Petro.

«El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma», precisó Quintero en una declaración que colgó en su cuenta en X.

El hecho es que elI Consejo Nacional Electoral, CNE, con votación 7-2 negó una ponencia que pedía registrar el logo del Pacto Histórico para promover las candidaturas al Senado, Cámara y Presidencia que se enfrentarán en la consulta del 26 de octubre. La magistrada Fabiola Márquez, ternada por el Pacto, había solicitado el registro bajo el entendido que así se inscribió la consulta ante la Registraduría. Sin embargo, la mayoría de siete del CNE negó esa ponencia, señalando que la consulta no será interna del Pacto Histórico, sino entre partidos independientes que quieren hacer parte del Pacto».

Daniel Quintero afirmó que este es «un golpe terrible a la democracia» y añadió: «El consejo nacional electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático».

Quintero incluyó en X el concepto de la Misión de Observación Electoral, MOE: