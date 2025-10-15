Desmantelan banda dedicada al ‘paseo millonario’ en el norte de Bogotá

Foto: Policía Nacional

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá anunciaron la detención en flagrancia de tres delincuentes dedicados al hurto de personas mediante la modalidad de ‘paseo millonario’. El pasado fin de semana, estas personas le hurtaron 40 millones de pesos a un ciudadano que acababa de salir de una zona de rumba en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la Zona T, cuando la víctima, que se encontraba en un bar, abordó un taxi para dirigirse a su lugar de residencia. Durante el trayecto fue sometido, al parecer con sustancias tóxicas, y despojado de sus pertenencias.

Gracias a la denuncia oportuna de la familia a través de la Línea 165, se activó un operativo liderado por el GAULA Bogotá para dar con el paradero de la víctima.

Según la investigación, el ciudadano fue retenido durante cerca de 19 horas en una vivienda en Suba, donde los delincuentes lo mantuvieron bajo el efecto de estas sustancias para obtener información de sus cuentas bancarias y así realizar retiros y transferencias millonarias. Cuando intentaron huir, fueron interceptados y capturados.

«Este delito antes se clasificaba como hurto agravado en la ciudad y dada su gravedad y la facilidad con la que los delincuentes enfrentaban ante la justicia un comportamiento tan absolutamente criminal y violento como quitarle la libertad a alguien, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General han hecho un trabajo importante en lograr caracterizar estos comportamientos criminales como secuestros extorsivos. Por esta razón buscaremos con la Fiscalía que estos criminales se enfrenten a la máxima pena que permita la ley», aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

A los detenidos se les atribuyen al menos 10 hurtos bajo esta misma modalidad. Además, registran antecedentes por homicidio y hurto calificado y agravado.

Durante el procedimiento fueron incautados tres celulares, dinero en efectivo y se inmovilizó el taxi utilizado para cometer los hechos delictivos.

En lo corrido de 2025 se han realizado 96 capturas por secuestro en Bogotá y se ha resuelto el 92 % de los casos denunciados por este delito.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123 y 165 del GAULA.