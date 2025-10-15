Avanza pago del tercer ciclo del subsidio de transporte escolar en Bogotá

Foto: Secretaría de Educación del Distrito.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) informa que ya se encuentra disponible para redimir el abono correspondiente al tercer ciclo de pago del subsidio de transporte escolar, dirigido a las y los 19.399 estudiantes que reciben este apoyo a través de los medios de pago DaviPlata y TuLlave.

En el propósito de asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo oficial, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el bienestar de la comunidad estudiantil, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) destinó recursos por $ 6.733 millones para el pago de este ciclo.

Los beneficiarios del medio de pago DaviPlata deben redimir su subsidio antes del 29 de octubre de 2025 y quienes tienen el abono por medio de TuLlave ya pueden recargar el abono en su respectiva tarjeta, hasta el 21 de octubre de 2025.

Es importante que padres, madres y/o acudientes del beneficiario mantenga actualizados los datos del estudiante en el SIMAT, especialmente el número de cédula, nombre y número celular del acudiente (responsable), ya que son fundamentales para las notificaciones del pago.

Guía para reclamar el subsidio de transporte escolar

Los beneficiarios en el medio de pago Daviplata tienen 30 días calendario, desde el 30 de septiembre hasta el 29 de octubre de 2025, para hacerlo efectivo del siguiente modo:

Los responsables recibirán un mensaje de texto (SMS) en el número celular registrado en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) Deben ingresar a la aplicación móvil o a www.daviplata.com y digitar el documento de identidad y la clave personal Verificar que el subsidio aparezca en el saldo disponible. Retirar el dinero a través de cajeros automáticos Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados. Conservar el comprobante.

Los beneficiarios modalidad tarjeta TuLlave, pueden recargar su subsidio del 7 al 21 de octubre de 2025. Esta base estará vigente durante 15 días, y posteriormente se realizará un segundo abono que tendrá vigencia por los 15 días restantes completando así los 30 días calendario. Las fechas del segundo abono serán informadas a partir al 21 de octubre.

Para validarlo, una vez el responsable reciba notificación por SMS al número celular registrado en SIMAT, debe acercarse a cualquier taquilla de TransMilenio o Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), presentar la tarjeta TuLlave personalizada del estudiante y solicitar al operador activar la recarga del subsidio. Es importante verificar el saldo antes de retirarse de la taquilla.

Canales de atención y consulta de los subsidios de transportes escolar en Bogotá

Para resolver dudas sobre el subsidio de transporte escolar, las familias pueden contactarse a través de los siguientes canales: