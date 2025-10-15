Fiscalía radica escrito de acusación contra Katerine Martínez por su presunta participación en planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

–(Foto Fiscalía). Por su posible participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio, en el occidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez.

La mujer, de 19 años, presuntamente recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, se trasladó al barrio Modelia, se reunió con otros señalados implicados en el crimen y, a bordo de un vehículo, le entregó el arma de fuego a Elder José Arteaga, alias Pichi, quien a su vez se la dio al adolescente que finalmente disparó contra la víctima.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Martínez Martínez, desde enero de 2025, se habría vinculado a un grupo delincuencial dedicado a diferentes actividades ilícitas como venta de estupefacientes al menudeo y homicidios selectivos.

En ese sentido, y en atención a las evidencias obtenidas en su contra, deberá responder en juicio oral como posible responsable de los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

La hoy procesada fue capturada el pasado 14 de junio en un procedimiento realizado por unidades de la Policía Nacional en vía pública de Florencia (Caquetá). En su momento, fue judicializada y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.