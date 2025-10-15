Gobierno colombiano rechaza petición de alias «changa», cabecilla del tren de Aragua, de que se le suspenda orden de extradición y sea nombrado gestor de paz

–A través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el Gobierno Nacional rechazó tácitamente las peticiones que a través de una carta formuló Larry Amaury Álvarez Núñez, alias «changa», uno de los creadores del «tren de Aragua», en el sentido de que se le suspenda la orden de extradición y se le nombre como «gestor de paz».

En el escrito, este sujeto se presentó como vocero autorizado de la banda criminal venezolana, manifiesta la voluntad iniciar diálogos “con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización”.

“Como uno de los tres fundadores y vocero autorizado de la denominada banda criminal Tren de Aragua, me dirijo a ustedes con el debido respeto para expresar mi voluntad y la de nuestra organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas de carácter social, preventivo y de reinserción”, precisa.

Alias «changa» sustentó sus peticiones en la intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU, en la cual afirmó que el Tren de Aragua no es una organización terrorista, sino una banda de delincuentes comunes surgida de la exclusión social en Venezuela.

“Usted, señor Presidente Gustavo Petro, ha sabido entender el origen de los conflictos, que radica en la pobreza y en la falta de oportunidades. Así lo ha manifestado incluso ante las Naciones Unidas”, indicó en la carta.

“No busco evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad. Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo, y mecanismos de prevención comunitaria”, complementó.

En una declaración que colgó en su cuenta en X, el ministro Eduardo Montealegre notificó que el gobierno colombiano no permitirá que «so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes».

#Atención | El ministro Eduardo Montealegre responde al pedido de uno de los fundadores de la organización criminal Tren de Aragua, para ser incluidos en la política de #PazTotal. El jefe de la cartera de Justicia recalcó que no se permitirá que los grupos delincuenciales se…

Larry Amaury Álvarez Núñez fue capturado por la Policía Nacional a principios de julio de 2024 en el municipio de Circasia, Quindío, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol.

En agosto pasado la Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición de alias «changa» a Chile, donde tiene procesos abiertos por terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

La banda criminal «tren de Aragua» delinque en Venezuela (aunque el régimen de Maduro afirma que «no existe», Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, México y Estados Unidos, que la clasificó como organización terrorista transnacional».