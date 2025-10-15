Más de 1.000 prendas fueron entregadas en una nueva edición de La ‘Repinta’

Foto: Secretaría de Integración Social

Al menos 125 personas —entre hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas— participaron de una nueva jornada de ‘La Repinta’, un ropero solidario que ofrece a las personas una experiencia novedosa y gratificante que lleva a la donación de ropa a otro nivel.

Las personas que llegaron el pasado miércoles 8 de octubre al Centro Distrital de Atención a Migrantes, Refugiados y Retornados (CEDID) en la localidad de Suba fueron recibidas con café y ponqué por funcionarios del Distrito y voluntarios de empresas, quienes donaron su tiempo para hacer parte de esta experiencia.

Después de ese primer encuentro, cada uno de los convocados a ‘La Repinta’ recibió un bono de gratitud, con el que podían reclamar hasta ocho prendas en la tienda que se armó en el CEDID con espejos, racks de ropa y asesores personalizados que orientaron a las personas para encontrar las prendas de su talla y preferencia.

“Conseguí lo que venía a buscar: abrigos, suéteres y algo más para los nietos”, explicó al finalizar la jornada Flor Alina Gallardo, una de las tantas personas que se fueron con sus bolsas llenas de ropa y el corazón contento tras participar de esta experiencia.

“Más que todo vine a buscarle ropita a mi hijo, quien de un momento a otro se creció y perdió todo”, explicó con una sonrisa Sulyem Riera, quien también participó de esta edición de La Repinta, la cuarta que se realizó este año. “Le dan un segundo uso a la ropa, hay mucha gente que la desecha casi nueva, y aquí se le da oportunidad a la gente que la necesita”, agregó.

“Lo que buscamos con ‘La Repinta’ es simular una experiencia de compra en una tienda de ropa tradicional, en la que las personas puedan seleccionar las prendas según sus gustos y necesidades, con la asesoría de voluntarios que los acompañan durante el proceso”, indicó Isabella Barrios, cabeza del programa de voluntariado ‘Más manos por Bogotá’, que lidera la Secretaría de Integración Social y que está enmarcado en la estrategia de ‘Acuerdos Transformadores’ que apunta a la construcción de una Bogotá más incluyente y competitiva en conjunto con el sector privado.

Justamente, el trabajo de empresas y fundaciones como la Corporación Minuto de Dios y su Banco de Ropa, Cristales Fayenza y Uniandinos, así como de voluntarios que donan su tiempo, es clave no solo para recolectar la ropa, sino también para que ‘La Repinta’ logre su cometido de ofrecer a los visitantes una experiencia novedosa y gratificante a la hora de seleccionar las prendas.

Además de las sonrisas de las personas que suman nuevas prendas a su ropero, la satisfacción de los voluntarios que participan de ‘La Repinta’ también es evidente. “Fue una experiencia muy chévere, porque mucha gente se fue muy satisfecha y feliz. Yo también me voy con el corazón lleno de alegría”, señaló Gina Valentina Camargo, voluntaria de la Corporación Minuto de Dios, quien se encargó de surtir la tienda a medida que pasaban los grupos de personas a escoger qué se llevaban.

En total, en esta cuarta edición de ‘La Repinta’ se entregaron al menos 1.000 prendas de ropa —además de otros elementos para el hogar (como toallas, jaboneras y cobijas) — que llenaron de sonrisas y gratitud la mañana en el CEDID de Suba.