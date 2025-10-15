Maduro despliega el «sistema defensivo territorial» en Caracas

–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles sobre la activación la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Caracas, Distrito Capital, y el estado Miranda, región en la que habitan casi 7 millones de personas y es parte de la llamada área metropolitana de la capital venezolana.

«Activadas integralmente las ZODI de Caracas y Miranda, en perfecta fusión popular-militar-policial, desde Catia hasta Barlovento, desde Petare hasta La Pastora, desde Caricuao hasta los Valles del Tuy, pasando por los Altos Mirandinos. ¡A seguir ganando la Paz!», expresó Maduro a través de Telegram.

El mandatario venezolano indicó que con esta acción el pueblo organizado podrá «defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados». Para ello, dijo, también se han activado las «comunidades milicianas», que son «muy importantes» junto a «las bases populares de defensa integral». «La paz es nuestro destino, nuestra bendición. Unidos seguiremos venciendo», agregó Maduro.

Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, estuvo a cargo de la la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en el estado Miranda. «Nos corresponde hacer una evaluación en cada una de las regiones mirandinas como Guarenas, Guatire, Barlovento, Altos Mirandinos, Valles del Tuy, entre otras, en el marco de las 27 acciones territoriales», dijo el alto funcionario citado por el canal estatal VTV.

Desde el Gran Muro de Petare, municipio Sucre del estado Miranda, Cabello señaló que estas acciones de seguridad y defensa del país, forman parte del ejercicio cívico, policial, militar ‘Operación Independencia 200’, que se activa para garantizar la defensa del territorio venezolano mientras la población desarrolla sus actividades en normalidad.

«Ellos saben, los imperialistas, los traidores a la patria, los que esperan que le vengan a hacer el trabajo [con una invasión] que en cualquier circunstancia nosotros mantendremos la unidad nacional», expresó Cabello, quien detalló que en Miranda se activaron «468 unidades de milicia» que junto a las autoridades estatales están a cargo del resguardo total de las redes de transmisión eléctrica, distribución de combustible, agua potable, alimentos, entre otras áreas fundamentales y estratégicas.

Entre tanto, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, encabezó desde la madrugada, la activación de los ODDI en la capital venezolana. Al respecto, la almiranta dijo, citada por VTV, que en esa región estratégica se realizan «27 acciones territoriales» para «preservar las fuerzas y los medios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».

De igual forma, indicó que se efectuarán labores de mantenimiento del orden público y de seguridad ciudadana con la integración de funcionarios de Protección Civil, Bomberos de Caracas y cuerpos policiales. «Se protegerán instalaciones estratégicas como por ejemplo la electricidad, estaciones de rebombeo, llenaderos de gas y todo lo relacionado con las hidrológicas de agua potable y telecomunicaciones», dijo.

De igual forma, añadió, «el área de la salud, redes hospitalarias, transporte, distribución de medicamentos, alimentos, entre otros servicios serán atendidos». También señaló que los «cuerpos combatientes se mantendrán en sus respectivos espacios, defendiendo todos los entes públicos que hacen vida en la capital». En estas acciones también serán incorporados los «mercados populares» para «garantizar el pleno desenvolvimiento de la población». (Información RT).