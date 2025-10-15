El IDRD abre convocatoria para instructores de actividad física en Bogotá
Foto: IDRD
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), a través de su programa Bogotá en Forma, anunció la apertura de la convocatoria para seleccionar nuevos instructores de actividad física. Esta iniciativa busca fortalecer su equipo de trabajo con profesionales comprometidos con la promoción del movimiento, el bienestar y la salud en diferentes localidades de Bogotá.
Las inscripciones estarán abiertas del 4 de noviembre al 5 de diciembre de 2025. Durante este periodo, los interesados podrán postularse para ser parte de uno de los programas más emblemáticos de actividad física del Distrito, que ofrece clases gratuitas y acompañamiento a miles de bogotanos en parques, escenarios deportivos y espacios comunitarios.
‘Bogotá en Forma’ no solo busca mejorar la condición física de los ciudadanos, sino también fomentar hábitos de vida saludables y crear espacios de integración social. Para conocer los requisitos, el proceso de inscripción y demás detalles, los aspirantes pueden ingresar al sitio web oficial del IDRD aquí.