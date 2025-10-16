Venezuela reforzó presencia militar en zona fronteriza con Colombia

–El régimen de Nicolás Maduro activó este jueves el Órgano de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) de la Nación en el estado Apure, fronterizo con Colombia, en el marco de la Operación Independencia 200.

Se trata de parte de los ejercicios implementados para proteger el país ante cualquier agresión, en el marco de las crecientes tensiones de los últimos meses con EE.UU., tras la autorización que dio el presidente Donald Trump para realizar operaciones encubiertas de la CIA en suelo venezolano.

El gobernador del estado, Wilmer Rodríguez, señaló durante el acto que el objetivo principal es garantizar la soberanía del país en unos «momentos difíciles e históricos» y resaltó la participación popular en el evento.

El despliego, destacó Rodríguez, se hace con las «fuerzas armadas, fuerzas policiales, la comuna, los circuitos comunales, la juventud, los hombres y las mujeres».



La ODDI es una instancia que integra la unión cívico militar policial para la defensa de la soberanía e independencia, así como ser garante de la paz y la estabilidad del país. Se trata de instancias de planificación, coordinación y ejecución de todos los poderes del Estado.

Según lo advirtió la víspera el presidente Nicolas Maduro con la «Operación Independencia 200» el pueblo organizado podrá «defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados». Para ello, dijo, también se han activado las «comunidades milicianas», que son «muy importantes» junto a «las bases populares de defensa integral». «La paz es nuestro destino, nuestra bendición. Unidos seguiremos venciendo», agregó Maduro.

Maduro reiteró que su país no desea «una guerra en el Caribe ni en Suramérica». «No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¡Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA! América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia», fustigó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, este miércoles tuvo a su cargo la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en el estado Miranda, afirmó que estas acciones de seguridad y defensa del país, forman parte del ejercicio cívico, policial, militar que se activa para garantizar la defensa del territorio venezolano mientras la población desarrolla sus actividades en normalidad.

«Ellos saben, los imperialistas, los traidores a la patria, los que esperan que le vengan a hacer el trabajo [con una invasión] que en cualquier circunstancia nosotros mantendremos la unidad nacional», expresó Cabello, quien detalló que en Miranda se activaron «468 unidades de milicia» que junto a las autoridades estatales están a cargo del resguardo total de las redes de transmisión eléctrica, distribución de combustible, agua potable, alimentos, entre otras áreas fundamentales y estratégicas. (Información RT).