Hacen llamado al uso responsable de cilindros de gas en el espacio público

Foto: Secretaría de Gobierno

Según el Instituto para la Economía Social (IPES), el uso inadecuado de pipetas de gas en la calle representa un riesgo latente de fugas, explosiones e incendios cuando no se cumplen los estándares de seguridad fijados en la Resolución 180196 de 2006.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) advierte sobre los riesgos que representa el uso inadecuado de cilindros de gas por parte de algunos vendedores informales que los emplean en la vía pública sin cumplir con las normas mínimas de seguridad establecidas por la legislación nacional y distrital.

Durante los recorridos de control y acompañamiento en el espacio público, se ha identificado que varios puntos de venta de alimentos utilizan cilindros de gas sin las condiciones técnicas adecuadas ni los elementos de protección o almacenamiento que garanticen la seguridad tanto de los comerciantes como de los transeúntes.

“Entendemos que muchas familias derivan su sustento de la venta de alimentos en el espacio público, pero no podemos permitir que esta actividad ponga en riesgo vidas humanas. Los cilindros de gas deben manejarse bajo estrictas normas de seguridad. La Administración distrital seguirá trabajando de la mano con las entidades distritales para garantizar acciones inmediatas de control y prevención”, señaló el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre las condiciones de seguridad en el uso de pipetas de gas en ventas del espacio público.

El mal uso de estos cilindros puede generar explosiones, fugas y emergencias graves, especialmente en zonas de alta afluencia de personas. Por ello, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, las Alcaldías Locales y la Policía de Bogotá, continuará realizando operativos preventivos y pedagógicos para verificar el cumplimiento de las normas y evitar tragedias.

Asimismo, la entidad recuerda que los vendedores que deseen ejercer su actividad de manera segura y formal pueden acceder a los programas de reubicación, capacitación y regularización que ofrece el Distrito, con el fin de promover espacios más ordenados y seguros para todos.

La Administración distrital reitera su compromiso con la protección de la vida, el orden en el espacio público y la seguridad de las y los bogotanos, e invita a vendedores informales a abstenerse de utilizar cilindros de gas sin certificación o en condiciones que representen riesgo.