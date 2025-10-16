    • Bogotá

    Recomendaciones para la ciudadanía durante segunda temporada de lluvias 2025 en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una calle de Bogotá en un día de lluvia con personas usando sombirillaFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá.

    De octubre a mediados de diciembre de 2025, Bogotá vive la segunda temporada de lluvias, un periodo del año en el que históricamente las precipitaciones aumentan entre un 25 % y un 60 %, especialmente en el sur, centro-occidente y suroccidente de la ciudad.

    Este incremento se debe a la influencia del fenómeno de La Niña, lo que significa que se esperan más días con lluvias continuas y de mayor intensidad. Por ello, se hace necesario reforzar las acciones de preparación y las medidas de cuidado, tanto en la ciudad como en los hogares, para prevenir emergencias y reducir riesgos.

    Recomendaciones para la ciudadanía durante la segunda temporada de lluvias de 2025

    El  Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) hace un llamado a las y los habitantes de Bogotá para fortalecer la prevención y el autocuidado durante esta temporada, por eso entrega las siguientes recomendaciones:

    • Revisa y asegura techos, bajantes y canales de su vivienda.
    • No arrojes basura a las calles, redes de alcantarillado ni fuentes de agua.
    • Evita permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante las lluvias.
    • Planea tus recorridos y evita transitar por zonas de ladera o cercanas a ríos y quebradas durante precipitaciones intensas.
    • Si observas deslizamientos, encharcamientos o acumulación de agua, reporta de inmediato a la Línea de Emergencias 123.

    El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y el  Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) trabaja articuladamente con todas las entidades de la Administración distrital para garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte