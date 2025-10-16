Recomendaciones para la ciudadanía durante segunda temporada de lluvias 2025 en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá.

De octubre a mediados de diciembre de 2025, Bogotá vive la segunda temporada de lluvias, un periodo del año en el que históricamente las precipitaciones aumentan entre un 25 % y un 60 %, especialmente en el sur, centro-occidente y suroccidente de la ciudad.

Este incremento se debe a la influencia del fenómeno de La Niña, lo que significa que se esperan más días con lluvias continuas y de mayor intensidad. Por ello, se hace necesario reforzar las acciones de preparación y las medidas de cuidado, tanto en la ciudad como en los hogares, para prevenir emergencias y reducir riesgos.

Recomendaciones para la ciudadanía durante la segunda temporada de lluvias de 2025

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) hace un llamado a las y los habitantes de Bogotá para fortalecer la prevención y el autocuidado durante esta temporada, por eso entrega las siguientes recomendaciones:

Revisa y asegura techos, bajantes y canales de su vivienda.

No arrojes basura a las calles, redes de alcantarillado ni fuentes de agua.

Evita permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante las lluvias.

Planea tus recorridos y evita transitar por zonas de ladera o cercanas a ríos y quebradas durante precipitaciones intensas.

Si observas deslizamientos, encharcamientos o acumulación de agua, reporta de inmediato a la Línea de Emergencias 123.

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) trabaja articuladamente con todas las entidades de la Administración distrital para garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad.