Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves octubre 16, 2025 -Dólar TRM $ 3,877.07 (vigente 17 de octubre) -Euro $ 4,539.80 -Bitcoin US$ 107.886,00 Tasa de Interés -DTF: 8,67% -UVR: $ 395,04 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,04 -Petróleo Brent US$ 57,50 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorRecomendaciones para la ciudadanía durante segunda temporada de lluvias 2025 en Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 17 de octubre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Gobierno subsidiará hasta el 25 % de un salario mínimo para que se contraten jóvenes entre 18 y 28 años de manera formal Giovanni Alarcón M. martes mayo 18, 2021 Nacional Fiscalía define parámetros para procesos por excesos de la fuerza pública en el marco del conflicto armado Ariel Cabrera jueves diciembre 24, 2015 Nacional Denuncian aumento de homicidios y violaciones de DD.HH. contra miembros de comunidades indígenas Andres Felipe Gama lunes agosto 10, 2015 Nacional Gobernador de Antioquia pide a Petro ampliación del plazo para entrada en operación de Hidroituango Ariel Cabrera martes noviembre 1, 2022