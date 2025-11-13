Petro: «Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional sino un delito de lesa humanidad»

–El presidente Gustavo Petro justificó la decisión de suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos, advirtiendo que «si las comunicaciones solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático».

Respondiendo en su cuenta en X a la polémica y los cuestionamientos que al respecto le han hecho, el primer mandatario aseguró que ordenó la medida como comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia, tal como lo dice la Constitución.

Subrayó que las posibilidades de la articulación de los cuerpos de inteligencia sí se ha discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia. «Sobre todo cuando miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política, eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional», agregó.

El presidente Gustavo Petro reveló que solicitó una reunión con los cuerpos de inteligencia de los EEUU «y hasta ahora, no ha sucedido».

Adicionalmente señaló que pidió «en carta escrita al gobierno Biden y al de Trump la desclasificación de los informes de la inteligencia norteamericana en el año 1985 para determinar sus observaciones a los hechos de la toma y retoma del Palacio, sin respuesta positiva», por lo que pregunta:

¿Cómo se pide informaciones ilimitadas de nuestros organismos de inteligencia y no hay un sentido de correspondencia justa, al contrario?

Petro recabó sobre la decisión al responder a Juan Manuel Galán, quien sostuvo que «el presidente habla de inteligencia, pero no piensa con inteligencia», pues subrayó que suspender la cooperación con agencias de seguridad de

la Casa Blanca «es un grave error estratégico». Además señaló que «Colombia necesita fortalecer su inteligencia, no debilitarla. Aislar al país y romper años de cooperación internacional solo beneficia a los grupos criminales».

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, aseguró que «Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que tenemos como civilización humana contra la barbarie que amenaza tomarse la humanidad entera».

Añadió que «toda comunicación que garanticen, será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos, y capturas con protección de la vida, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinada sin menos cabo tampoco de ninguna agencia».

Sostuvo, además, que «nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluidas las de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas».

Y puntualizó: «Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes, pero eso significa que seamos aliados de los narcos. Son nuestro enemigo, y ellos me devuelven mis investigaciones y golpes, que son los más duros que gobierno colombiano alguno, ha propiciado contra las mafias, amenazando a mis hijas y nietas de muerte en Marsella y en Bogotá».

Agregó que por ello pondrá de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar. «Para el presidente destruir las mafias multipropósito es una prioridad sin distinción tal como se lo dije personalmente al presidente Biden. Mi palabra tiene valor y poder».

Advirtió que las mafias en latinoamericana son de las principales estructuras de destrucción del proyecto democrático y son corresponsables del genocidio del pueblo colombiano, latinoamericano y del Caribe.

«Si las mafias de Colombia trafican con insumos del fentanilo, se destruyen con mayor razón, porque el fentanilo es 30 veces más peligroso que la cocaína y es la ciencia la que debe guiar la lucha contra el narcotráfico», afirmó y concluyó:

«Con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias y así será siendo, que nadie lo dude».