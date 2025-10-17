Bogotá avanza en el proceso de selección del nuevo operador de TransMiCable de Ciudad Bolívar

Foto: TransMilenio.

TransMilenio dio a conocer la publicación, en la plataforma SECOP II, de la resolución de apertura y de los pliegos definitivos para la selección objetiva que contratará la operación del Sistema TransMiCable en la localidad Ciudad Bolívar.

Con este proceso damos un paso crucial que garantiza la pluralidad de oferentes, como uno de los principios de este proceso contractual, con el fin de asegurar una competencia abierta, favorecer la transparencia y maximizar la eficiencia del servicio. En ese sentido, se busca contar con el mayor número de empresas proponentes.

En el calendario quedó establecido que el 17 de octubre serán las audiencias de riesgos y aclaración de prepliegos, hasta el 28 de octubre se recibirán observaciones a los pliegos definitivos y el 25 de noviembre finalizará el proceso con la audiencia de recepción del sobre único de propuestas y el 19 de diciembre TransMilenio encabezará la audiencia pública de adjudicación.

De esta forma, TransMilenio continúa honrando los compromisos adquiridos en el pacto de cumplimiento, propuesto por la Administración distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual establece la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

Así mismo TransMilenio como Ente Gestor garantiza el cambio de operador sin afectar ni interrumpir la prestación del servicio que beneficia a cerca de 25 mil habitantes de Ciudad Bolívar cada día.