Trump reporta ataque a «narcosubmarino» en el Caribe y la captura de dos sobrevivientes

–El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que la fuerza militar desplegada en el Caribe atacó un «narcosubmarino», tras el cual se habría capturado a dos personas sobrevivientes. «Eso fue en un submarino, ¿verdad? Atacamos un submarino. Y era un submarino narcotraficante construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de droga».

Además puntualizó: «Para que lo entiendas, este no era un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos. Y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga».

Las precisiones las hizo el mandatario en la Casa Blanca en un encuentro con medios de comunicación, junto con su secretario de Estado, Marco Rubio, mientras recibía al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Inicialmente, Trump delegó la respuesta a Rubio, quien tampoco precisó dónde, cuándo y cómo habría ocurrido el ataque, qué ruta seguía la embarcación, cómo se determinó que transportaba drogas ilícitas o cuántas personas sobrevivieron.

«Es bien sabido que EE.UU. está llevando a cabo una operación narcoterrorista. En cuanto a los detalles de los ataques recientes, no estamos preparados para anunciarlos todos, pero los recibirán muy pronto», sostuvo Rubio, quien prometió que ofrecería los pormenores cuando estuvieran «preparados» para hacerlo, lo que probablemente ocurriría esta misma jornada.

De otro lado, el presidente Donald Trump se refirió a Nicolás Maduro. «Él ha ofrecido todo. Tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere joderla con EE.UU.», expresó en respuesta a un periodista.

De esa manera, Trump insinuó que esa sería la reacción de Maduro, ofrecer los recursos naturales de Venezuela, ante las amenazas que ha estado ejerciendo Washington sobre la nación suramericana, con el despliegue de militares en el mar Caribe y la autorización de operaciones de la CIA en la nación suramericana.

El pasado miércoles, el propio Trump admitió que autorizó a esa agencia estadounidense operar en Venezuela y alegó «dos razones» para hacerlo. En primer lugar, porque considera que el país suramericano ha «vaciado sus prisiones» hacia EE.UU.; y, segundo, por el supuesto envío de «muchas drogas».

El submarino destruido sería la embarcación que la víspera reportó la agencia de noticias Reuters, citando a un funcionario que declaró bajo condición de anonimato, agregando que «se cree que es el primer caso de este tipo y hubo sobrevivientes entre la tripulación». Esa fuente habría dicho que no estaba claro si el bombardeo perseguía dejar sobrevivientes.

Posteriormente, Reuters publicó que el Ejército estadounidense mantiene retenidos en un buque a dos supervivientes, que aparentemente habrían sido rescatados de narcotraficantes en el Caribe. Asimismo, aseveraron que ese ataque se saldó con la muerte de dos personas. En este caso, aludieron a tres informantes familiarizados con la situación.

Las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe sur dejan por lo menos 28 muertos. Y esta sería la sexta embarcación destruida que se reportó la víspera. No se sabe qué se haría con los sobrevivientes, quienes según las fuentes están retenidos en una embarcación de la Marina de Estados Unidos.