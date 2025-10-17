Capturan y judicializan a tres de cabecillas del clan del golfo con injerencia en Antioquia y Chocó

–Un juez penal de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres de los presuntos cabecillas de la subestructura Pacífico del ‘Clan del Golfo’, que tiene injerencia entre Antioquia y Chocó.

Una de las procesadas es Margarita Torres García, alias Teresa, quien sería la responsable de impartir instrucción a los nuevos integrantes, hacer cumplir las directrices y pautas de comportamiento del grupo armado ilegal y fijar las sanciones para los infractores de los estatutos internos. Además, habría coordinado la entrega a una comisión humanitaria de un grupo de hombres que pertenecería al ELN y fue retenido por el ‘Clan del Golfo’, en marzo de 2024.

De otra parte, están Andrea Stapel Arango, alias Lenny; y Juan Camilo Sierra Valencia, alias Brayan o Doble Cero, señalados articuladores principales de los componentes logístico y armado, respectivamente. También se les atribuyen contactos con funcionarios de la fuerza pública y de los aeropuertos municipales para que facilitaran el tránsito de los cabecillas.

Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a estas tres personas el delito de concierto para delinquir agravado. Este cargo no fue aceptado.

Los hoy investigados fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin de la Policía Nacional y la Armada Nacional, en San Juan de Urabá (Antioquia), Montería (Córdoba) y Quibdó (Chocó).