Joven campesino cundinamarqués que logró puntaje perfecto (500/500) en las Pruebas Saber 11 fue premiado con beca para estudiar física en la Universidad de los Andes

–Este jueves se le entregó oficialmente una beca para estudiar física a Samuel Huertas Moreno, un joven oriundo del municipio de Fosca, Cundinamarca, quien alcanzó la máxima puntuación posible (500 sobre 500) en las Pruebas Saber 11 presentadas en agosto de 2025. El gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, destacó este logro y acompañó su premiación por parte de la Fundación Carlos Enrique Cavalier y la Universidad de los Andes.

Samuel, campesino y estudiante del Colegio Rural María Medina, logró el puntaje perfecto en las pruebas de Estado gracias a su disciplina, esfuerzo y al compromiso de sus maestros y su familia. Una historia que demuestra que la excelencia también nace en la ruralidad, destacó el mandatario cundinamarqués.

«De nuestra parte, acompañaremos a Samuel con una beca de alojamiento, que le permitirá cubrir parte de los gastos logísticos asociados a su permanencia en esta prestigiosa universidad», añadió.

Confirmó de igual manera que como reconocimiento, «hemos priorizado su institución educativa para adecuar la sala informática y un aula STEM dotada, por $230 millones, para seguir fortaleciendo los procesos de aprendizaje en esta IED».

El gobernador Rey Ángel destacó que este logro refleja la apuesta de Cundinamarca por la calidad educativa, que ya cuenta con una inversión de $12.000 millones y que llegará a $20.000 millones en 2026, beneficiando a 146 jóvenes con programas de entrenamiento en las Pruebas Saber, liderazgo educativo y formación docente.

El Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°, es un instrumento de evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media.

Saber 11° está compuesto por cinco pruebas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

Los objetivos del examen Saber 11° son:

-Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media.????

-Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida.????

-Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel.??

-Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.????

-Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto de la educación media como de la educación superior.??

-Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público educativo.??

-Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógicas.??

-Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales.??