Congreso aprobó presupuesto de $546,9 billones para 2026

–El Senado de la República, acogiendo el texto avalado por la Cámara de representantes, aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 por $546,9 billones, manteniendo las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo en paz, salud, educación, agua y transición energética, según lo destacó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 representa un incremento nominal del 4% respecto al vigente de 2025, que ascendió a $525,8 billones.

El gasto total se distribuye en $358,1 billones para funcionamiento (65,5%), $100,4 billones para servicio de la deuda (18,4%), que se redujo en $2 billones frente al primer debate, y $88,4 billones para inversión pública (16,1%).

El monto total aprobado tuvo una reducción de $10 billones acordada en el primer debate de las Comisiones Económicas Conjuntas el pasado 24 de septiembre. Aunque la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ascendía a $556,9 billones, el Gobierno acogió el ajuste con el propósito de fortalecer el consenso con el Congreso y mantener la responsabilidad fiscal.

El proyecto aprobado contempla la necesidad de recursos adicionales por $16,3 billones, que serán gestionados a través de la Ley de Financiamiento, que el ministerio de Hacienda radicó y presentó hace unos meses.

Con esto, se espera poder financiar parte del monto aprobado y cumplir la estrategia del Ministerio de Hacienda, de consolidar un marco fiscal responsable, reducir el déficit y garantizar la estabilidad macroeconómica, al tiempo que impulsa la inversión social y el crecimiento sostenible del país.

El proyecto aprobado mantiene las líneas de inversión priorizadas por el Plan Nacional de Desarrollo en sus objetivos estratégicos tal como lo son la convergencia regional, , el cumplimiento del Acuerdo de paz, el impulso a la transición energética, el suministro de agua potable y el fortalecimiento a la salud y educación.

Con la aprobación del Presupuesto 2026, el país asegura recursos para crecer con justicia social y responsabilidad fiscal, priorizando inversión en la gente y los territorios, subrayó el jefe de la cartera financiera.

Del total del presupuesto aprobado de $546,9 billones, $358,1 billones corresponden a gastos de funcionamiento, $100,5 billones al pago del servicio de la deuda y $88,4 billones a inversión.

Los sectores más beneficiados en el reparto del presupuesto son los siguientes:

-Educación, $88,2 billones;

-Salud, $78,1 billones;

-Defensa y Policía, $65,7 billones;

-Trabajo, $56,7 billones.

Los afectados por recortes son:

-Inteligencia, $178.000 millones;

-Ciencia, Tecnología e Innovación, $380.000 millones;

-Deporte y recreación, $496.000 millones;

-Empleo público, $661.000 millones:

-Información estadística, $832.000 millones.

Según el ministro de Hacienda, con este presupuesto aprobado, ya dispuesto para sanción presidencial, se espera seguir la ruta de crecimiento económico en el marco de continuar consolidando la justicia ambiental, económica y social para las poblaciones y territorios del país.