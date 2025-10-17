EE.UU atacó sexta embarcación en aguas del Caribe; esta vez habría sobrevivientes

–El Ejército de Estados Unidos atacó este jueves otra embarcación en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses. La acción militar no fue anunciada por Trump en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios la confirmó y aseguró que por primera vez habría sobrevivientes. Los cinco ataques anteriores dejaron 27 personas asesinadas.

Esta sería la sexta lancha supuestamente cargada con droga bombardeada por el Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS.

No se conocieron detalles del tamaño de la embarcación, ni mayores detalles sobre fallecidos y la condición de los supuestos sobrevivientes.

En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha disparado en repetidas ocasiones contra embarcaciones de presuntos traficantes de drogas en el Caribe.

Los ataques han suscitado críticas, en parte porque la administración Trump no proporcionó inicialmente ninguna explicación sobre la base jurídica de las operaciones, que según los críticos equivalen a ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.

Trump informó el miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos y dijo que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre ambas naciones. (Información DW).