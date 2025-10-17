Rutas TransMilenio para llegar o salir del concierto de Imagine Dragons en Bogotá

Foto: TransMilenio.

TransMilenio facilita la llegada y el regreso de los asistentes al concierto de la banda de pop rock estadounidense Imagine Dragons, que se realizará este viernes 17 de octubre de 2025 en el Vive Claro Distrito Cultural. ¡Toma nota!

Con relación a la operación especial programada para la evacuación de los asistentes al concierto de Imagine Dragons, previsto para la noche del viernes 17 de octubre en el escenario de Vive Claro, TransMilenio informa que:

El Ente Gestor fue informado en horas de la mañana de este viernes 17 de octubre por parte del empresario organizador sobre un ajuste en el horario de finalización del evento, el cual se estima concluirá hacia las 10:00 p. m. En consecuencia, no se requiere la implementación de rutas especiales, como se tenía inicialmente previsto.

TransMilenio mantendrá la operación habitual de sus componentes troncal y zonal, con los horarios y rutas regulares que cubren la zona:

Zonal: contará con 33 rutas activas en la avenida 68, calles 53 y 63 y carrera 60.

Troncal: dispondrá de 17 servicios en las estaciones CAN, British Council, Salitre El Greco y Vive Claro. Además, las estaciones de la troncal NQS estarán habilitadas hasta las 11:00 p. m.

Desde los centros de control y en terreno se hará monitoreo y seguimiento a la demanda para ajustar la oferta en la medida del avance de la evaluación.

Llega al concierto con TransMilenio

TransMi dispone 17 servicios troncales en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, en la troncal avenida El Dorado, y 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal NQS Central, garantizando alternativas eficientes y oportunas para llegar. TransMiZonal cuenta con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63.

En la siguiente pieza los servicios TransMiZonal disponibles:

La recomendación es mantener recargada la tarjeta TuLlave, planificar sus viajes a través de la TransMiApp, consultar la página web www.transmilenio.gov.co y seguir el canal oficial de WhatsApp en el que recibirás información en tiempo real.