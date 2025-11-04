    • Bogotá

    Estos son los Ecopuntos disponibles en Bogotá del 4 al 7 de noviembre de 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto quemuestra un ciudadano colocandon residuos en un ecopuntoFoto: UAESP

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Suba, Barrios Unidos y más localidades, del 4 al 7 de noviembre de 2025.

    A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

    Conoce los puntos de recolección para este semana en las siguientes imágenes?? 

     

    Giovanni Alarcón M.
