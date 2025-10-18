100 emprendedores de ‘Hecho en Bogotá’ presentes en tres ferias: 18 y 19 de octubre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

‘Hecho en Bogotá’ la iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que apoya a emprendedores con espacios de comercialización y exhibición de sus productos. 100 emprendedores estarán presentes este sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025, en las ferias de Talento Joven de la Ciudad, ‘Hecho en Bogotá’ en Suba y ‘Cuatro Patas’. ¡Conoce los detalles y apoya lo local!

Este fin de semana, sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025, la creatividad, la innovación y el talento bogotano se toman la ciudad con ‘Hecho en Bogotá’ en tres ferias simultáneas en diferentes puntos de Bogotá. 100 emprendimientos locales participarán en estos espacios que combinan compras, cultura y diversión con entrada libre.

Los bogotanos y las bogotanas podrán recorrer tres escenarios distintos para disfrutar de la oferta local que impulsa el programa ‘Hecho en Bogotá’ Las ferias se llevarán a cabo en la Plazoleta Los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, el Parque San José de Bavaria en Suba y la Biblioteca Virgilio Barco, con una agenda que mezcla comercio, gastronomía, música y arte. La entrada a los tres eventos será gratuita.

“‘Hecho en Bogotá’ es más que una feria: es una plataforma viva donde los emprendedores de la ciudad conectan con nuevos públicos, dinamizan sus ventas y transforman la economía local. Cada edición demuestra que comprar local sí genera impacto en el desarrollo de nuestra ciudad”, destacó María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

En Gran Estación, la feria ¡Talento Joven de la Ciudad! reunirá a 40 emprendimientos liderados principalmente por jóvenes, con productos de moda, gastronomía, joyería, papelería y más. Este evento contará con el apoyo de JP Beer, cerveza artesanal del comediante y empresario Alejandro Riaño, quien se suma como aliado estratégico del programa para promover el consumo local.

Por su parte, el Parque San José de Bavaria acogerá la feria Hecho en Bogotá Suba, con 30 emprendimientos de moda, decoración, cuidado personal, productos para mascotas y gastronomía, acompañados de presentaciones musicales.

Mientras tanto, la Biblioteca Virgilio Barco será el escenario de la feria Cuatro Patas, con 30 emprendimientos locales principalmente dedicados a productos para mascotas, además de propuestas complementarias en gastronomía, hogar y decoración.

Desde su creación, ‘Hecho en Bogotá’ ha beneficiado a 7.671 negocios locales, generando ventas por más de $ 11.960 millones, fortaleciendo el tejido productivo y consolidando una red de consumo consciente en la capital.