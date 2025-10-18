Bogotá conmemora la XXI Semana Raizal del 18 hasta el 26 de octubre 

Foto: Secretaría de Gobierno.

En Bogotá conmemoramos la Semana Raizal y el Día de la Emancipación Raizal en la capital. Desde este sábado 18 de octubre, y hasta el domingo 26 de octubre, la capital del país será el escenario de manifestaciones culturales de las personas provenientes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que residen en Bogotá, en la XXI Semana Raizal, institucionalizada con el Decreto 459 de 2022. Esta conmemoración, en su versión 2025, llevará el lema ´Fi wi ruuts, fi wi aidentity´: Nuestras raíces, nuestra identidad.

Estos son espacios para reconocer, valorar y celebrar la riqueza cultural, histórica y espiritual del pueblo raizal. Estas actividades resaltan su legado de resistencia, su aporte a la construcción de una ciudad diversa e incluyente y la vigencia de su lucha por la libertad, la autonomía y los derechos colectivos.

La jornada inaugural tendrá lugar el sábado 18 de octubre, desde las 5:30 p.m., en el Auditorio María Teresa Cuervo del Museo Nacional, con el evento: Conexiones de Raíces.

Agenda de la XXI Semana Raizal

Sábado 18 de octubre

Evento de apertura: Conexiones de Raíces.

Lugar: Museo Nacional – Auditorio María Teresa Cuervo (Carrera 7 # 28-66).

Hora: 5:30 p. m. a 8:30 p. m.

Domingo 19 de octubre

Encuentro espiritual y concierto gospel: Resonancia del Espíritu.

Lugar: Iglesia Bautista Central (Carrera 7 # 31A – 78).

Hora: 3:30 p. m. – 6:30 p. m.

Martes 21 de octubre

Cine foro.

Lugar: Antigua Cinemateca Distrital (Carrera 7 # 22 – 79).

Hora: 5:00 p. m. – 8:00 p. m.

Miércoles 22 de octubre

Jornada académica: Tejiendo Historias de Identidad.

Lugar: Colegio Externado de Colombia – Camilo Torres (Carrera 7 # 33 – 64).

Hora: 10:00 a. m. – 12:00 p. m.

Viernes 24 de octubre

Conmemoración Día de la Mujer Raizal: mujeres raizales, constructoras de identidad.

Lugar: Universidad Politécnico Grancolombiano (Carrera 61 # 7 – 69).

Hora: 5:00 p. m. – 9:00 p. m.

Sábado 25 de octubre

Caribbean Roots Fest and Caribbean Fair: sabores y sonidos de nuestras raíces.

Lugar: Parque de la 93 (Carrera 11A # 93A – 22).

Hora: 10:00 a. m. – 7:00 p. m.

Domingo 26 de octubre

Día recreo deportivo: movimiento y legado.

Lugar: Parque Alfonso López (Calle 51 # 21 – 16).

Hora: 10:00 a. m. – 5:00 p. m.

Sobre la población Raizal en Bogotá

Se calcula que en la ciudad habitan cerca de 1.600 personas originarias del Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina, con presencia en localidades como Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Usaquén, Kennedy, Engativá.

Su instancia de representación es la Organización Raizal Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ORFA), encargada de gestionar los derechos y las necesidades de esta comunidad ante los 14 sectores de la Administración distrital.

Así mismo, cuentan con una casa de atención con enfoque diferencial denominada la Casa Raizal ´Piis a Huom´ (Pedacito de Casa), que funciona en la localidad de Teusaquillo.

Tienen su lengua propia que es el creole, así como una cultura, historia y ancestros propios.

Los juegos y las rondas tradicionales son un elemento cultural de gran importancia para las personas integrantes de esta comunidad, entre los que se destacan el barco de algodón, competencias con pequeñas naves artesanales y las carreras de caballos en la playa.

En el campo gastronómico, se destacan platos especiales como la sopa de cangrejo, el rondón y las bolitas de caracol.

La XXI Semana Raizal representa una oportunidad para estrechar lazos entre las comunidades del Archipiélago y la capital y fortalecer el reconocimiento de las raíces afrocaribeñas que enriquecen la Bogotaneidad. A través de sus expresiones artísticas, su espiritualidad, su gastronomía y sus tradiciones, el pueblo raizal reafirma su presencia viva en la ciudad, recordando que la diversidad cultural es una de las mayores fortalezas que construyen una Bogotá más incluyente, plural y consciente de su historia compartida.