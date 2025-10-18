Así fue el ataque del narcosubmarino en el Caribe, en el que sobrevivieron dos ocupantes uno de Colombia y otro de Ecuador, que serán deportados (VIDEO)

–(Captura de video Truth Social @realDonaldTrump). El presidente Donald Trump compartió este sábado el video del ataque al submarino, «muy grande» que cargaba drogas, dirigiéndose a Estados Unidos. «La inteligencia estadounidense confirmó que este navío estaba cargado principalmente con fentanilo y otras drogas ilegales», afirmó el mandatario, agregando que a bordo había cuatro «narcoterroristas conocidos», dos de los cuales murieron como resultado del ataque.

Además señaló que «los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento».

TRADUCCIÓN: Fue un gran honor para mí destruir un SUBMARINO TRANSPORTADOR DE DROGAS de gran tamaño que navegaba hacia los Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico. Estados Unidos La inteligencia confirmó que este barco estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo del barco había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de los terroristas fueron asesinados. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino desembarcara. Los dos terroristas sobrevivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y procesados. Las fuerzas de EE.UU no resultaron heridas en este ataque. Bajo mi supervisión, los Estados Unidos de América no tolerarán que narcoterroristas trafiquen drogas ilegales, por tierra o por mar. ¡Gracias por su atención a este asunto!

Además afirmó que «al menos 25.000 estadounidenses morirían» si «este submarino tocara tierra» y advirtió que «Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales por tierra ni por mar».

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, afirmó haber recibido al compatriota que sobrevivió al ataque del submarino y anuncia que será procesado de acuerdo a las leyes.

Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes https://t.co/Ch8Fn2UDQs — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2025

Hasta el pasado martes, se contabilizaban cinco bombardeos a distancia contra pequeñas embarcaciones en puntos no precisados del mar Caribe ejecutados por las fuerzas militares de EE.UU. en el marco de lo que se ha presentado como una operación anticárteles que ha dejado al menos 27 muertos.

Desde el pasado mes de agosto, Washington ha desplegado sus fuerzas militares en las aguas cercanas a Venezuela, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico que presuntamente proviene del país suramericano, pese a que no ha presentado sustento ni pruebas de esto. En este sentido, ha realizado varios bombardeos a diferentes embarcaciones, que supuestamente estaban cargadas de drogas, siendo esta la primera vez que parte de su tripulación sobrevive. (Información RT).