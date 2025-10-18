    • Nacional

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 18 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 18 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4081 – La 5ta 8 – Tarde 1008 – La 5ta 3

    Culona
    Día 6098 – Noche

    Astro Sol
    8947 – Signo Géminis

    Paisita
    Día 4195 – La 5ta 7 – Noche 2544

    Chontico
    Día 0950 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 9535 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 3144 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 458 – Noche

    Play Four
    Día 0657 – Noche

    Samán
    Día 7480

    Caribeña
    Día 4450 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 4971 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 3822 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4238 – La 5ta 6 – Tarde 2415 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
