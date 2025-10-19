Conozca las actividades en la Ciclovía de Bogotá de este domingo 19 de octubre

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 19 de octubre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 19 de octubre de 2025.

Pista de habilidades en bicicleta

Retos de tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.

Estarán en:

Carrera 9 con Calle 116

¡Ven y participa en la Ciclovía!

Campañas de Comportamiento vial

Recordación de las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura en:

Avenida Boyacá con Calle 138

¡Ven y disfruta de un espacio seguro en la Ciclovía!

Ciclovía Alternativa

Deportes alternativos como Pickleball y Dodgeball para que los puedas conocer y practicar en:

Carrera 9 con Calle 116

¡Ven y conoce las nuevas tendencias en la Ciclovía!

Ciclopaseo a ciegas

Una experiencia diferente para disfrutar de la bicicleta en la Ciclovía en:

Calle 26 con Carrera 19 B (Parque Renacimiento)

¡Ven y descubre nuevas experiencias en la Ciclovía!

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

En el punto de Recreovía habrá diferentes clases para todos los asistentes. ¡Te esperamos!

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Clases a los usuarios a montar bicicleta. ¡Te esperamos!

Los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con Calle 42

Avenida Boyacá con Calle 134

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Se contará con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Avenida Boyacá con calle 138

Carrera 50 con calle 2 D

Carrera 7 con calle 28

Avenida Boyacá con calle 52 sur

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.

Secretaria Distrital de Salud – Salud y Bienestar – Entorno Educativo

Se tendrá puntos con entorno educativo de Desarrollo de acciones de educación para la salud pública, promoción en la salud mental, salud sexual y reproductiva, hábitos saludables y actividad física, pruebas de VIH, sífilis hepatitis B, destinadas a la población general mayor a 14 años en:

Calle 40 H sur # 72 R

Carrera 7 con calle 60

Carrera 7 con calle 26

Avenida Boyacá con calle 52 sur

EVENTOS EN LA CICLOVÍA

Trote Morochos Running Social Club

Se tendrá un trote sin animo de lucro que contará con dos puntos de partida.

Inicia en la Plazoleta de Alfiles (calle 26 con carrera 60) tomando al oriente hasta la Plazoleta del Parque de la Independencia (carrera 7 con calle 26) en donde se tiene el segundo punto de inicio, tomando al norte hasta la calle 51 para finalizar el recorrido.

Trote Croissant Club

Se llevará a cabo una actividad recreativa sin ánimo de lucro, para esto se realizará un trote iniciando a las 7:30 a. m. en la carrera 7 con calle 26, tomando al occidente hasta la carrera 59, en donde finalizará el recorrido.

Ciclopaseo día mundial de la trombosis

Se tendrá un ciclopaseo conmemorativo por el día mundial de la trombosis, organizado por Rhino Bike, en colaboración con el laboratorio Werfen Colombia.

El recorrido iniciará fuera de Ciclovía en la carrera 68 # 98A – 79, se tomará la calle 100 para conectar con la avenida Suba y subir a la calle 116, irán al oriente hasta la carrera 7, girarán al sur hasta la calle 94, donde nuevamente se saldrá de Ciclovía al occidente finalizando en el Parque de la 93

Carrera Allianz 15K

Se llevará a cabo esta carrera, por ello, se cede la calzada de Ciclovía de: