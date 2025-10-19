Cortes de luz en barrios de Bogotá, Cota y Mosquera para este domingo 19 de octubre de 2025
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Este domingo 18 de octubre de 2025, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá, Cota y Mosquera. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 19 de octubre de 2025
Localidad de Chapinero
Barrio Porciúncula. De la calle 72 a calle 74 entre carrera 10 a carrera 12. Desde las 8:00 a. m. a las 5:30 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Lagunitas Urbano. De la calle 92 sur a calle 94 sur entre carrera 17 a carrera 19. Desde las 8:00 a. m. a las 5:30 p. m.
Barrio Las Acacias. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 61 sur a calle 63 sur. Desde las 12:00 m. a las 2:00 p. m.
Barrio Millán. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 63 sur a calle 65 sur. Desde las 15:00 a las 6:00 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Centro Industrial. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 65 a carrera 67. Desde las 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Bello Horizonte De la calle 29 sur a calle 31 sur entre carrera 1 a carrera 3. Desde las 7:45 a. m. a las 5:15 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Almirante Colón. De la carrera 86 a carrera 90 entre calle 126 a calle 128. Desde las 7:45 a. m. a las 5:00 p. m.
Barrio Club Los Lagartos. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 86 a carrera 90. Desde las 7:45 a. m. a las 5:00 p. m.
Municipios de Cundinamarca con cortes de luz este domingo 19 de octubre de 2025
Cota
Vereda Siberia – Municipio de Cota. Desde las 8:00 a. m. a las 6:00 p. m.
Mosquera
Municipio de Mosquera. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 4 este a carrera 6 este. Desde las 9:15 a. m. a la 1:30 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.