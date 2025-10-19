Cortes de luz en barrios de Bogotá, Cota y Mosquera para este domingo 19 de octubre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este domingo 18 de octubre de 2025, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá, Cota y Mosquera. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 19 de octubre de 2025

Localidad de Chapinero

Barrio Porciúncula. De la calle 72 a calle 74 entre carrera 10 a carrera 12. Desde las 8:00 a. m. a las 5:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Lagunitas Urbano. De la calle 92 sur a calle 94 sur entre carrera 17 a carrera 19. Desde las 8:00 a. m. a las 5:30 p. m.

Barrio Las Acacias. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 61 sur a calle 63 sur. Desde las 12:00 m. a las 2:00 p. m.

Barrio Millán. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 63 sur a calle 65 sur. Desde las 15:00 a las 6:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 65 a carrera 67. Desde las 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Bello Horizonte De la calle 29 sur a calle 31 sur entre carrera 1 a carrera 3. Desde las 7:45 a. m. a las 5:15 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Almirante Colón. De la carrera 86 a carrera 90 entre calle 126 a calle 128. Desde las 7:45 a. m. a las 5:00 p. m.

Barrio Club Los Lagartos. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 86 a carrera 90. Desde las 7:45 a. m. a las 5:00 p. m.

Municipios de Cundinamarca con cortes de luz este domingo 19 de octubre de 2025

Cota

Vereda Siberia – Municipio de Cota. Desde las 8:00 a. m. a las 6:00 p. m.

Mosquera

Municipio de Mosquera. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 4 este a carrera 6 este. Desde las 9:15 a. m. a la 1:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: