Llega la carrera atlética Allianz 15K este domingo 19 de octubre

Foto: Allianz Colombia.

La carrera atlética Allianz 15KBogotá cumple 15 años, con celebraciones de ciudad en torno al deporte. Los atletas tienen cita este domingo 19 de octubre de 2025 en el parque Simón Bolívar en la localidad de Teusaquillo.

En su edición número quince, Allianz Colombia con Allianz 15K rinde homenaje a la capital del país con una de las competencias más emblemáticas del calendario atlético, reconocida y valorada tanto por corredores élite y Para atletas así como por miles de aficionados que la viven con pasión.

Allianz Colombia, la aseguradora más antigua del país, presenta la carrera más tradicional de 15 kilómetros en Colombia, que en 2025, espera la participación de 10.000 corredores, en una jornada que promueve el deporte, la sostenibilidad y los hábitos saludables. La cita es en el parque Simón Bolívar:

Calentamiento: 7:00 a .m.

Salida: 8:45 a .m.

Desde su creación en 2010, la Allianz 15K se ha consolidado como un referente del atletismo de ruta en Colombia, posicionándose como una cita obligada para quienes buscan superarse en cada zancada y recorrer mayores distancias. Su recorrido —que atraviesa Bogotá de norte a sur— no solo pone a prueba la resistencia, sino que conecta a los corredores con los paisajes, la energía y el espíritu de una ciudad que vibra con el deporte.

“La Allianz 15K Bogotá es más que una carrera, es una tradición que refleja nuestro compromiso con la promoción del deporte, el bienestar y la salud en la ciudad. Celebrar 15 ediciones de esta competencia es un orgullo que compartimos con los miles de runners que cada año hacen parte de esta celebración de vida saludable”, asegura Miguel Córdoba, CEO de Allianz Colombia.

Una fecha clave para los aficionados al running

Bajo el lema ‘Tu motivo, Tu carrera’, esta edición destaca por su simbolismo y por seguir siendo un punto de encuentro entre el deporte, la ciudadanía y el compromiso con la sostenibilidad. Como en años anteriores, la carrera incluirá la categoría Para Atlética, en alianza con el Comité Paralímpico Colombiano, que garantiza la participación de deportistas con limitación visual, auditiva y diversidades cognitivas.

Entrega de Kits de Allianz 15K

Carrera Séptima #93-01 y carrera Novena #93-38.

Viernes 17 y sábado 18 de octubre, viernes de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. y sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Una carrera con propósito

En línea con su compromiso ambiental, Allianz Colombia donará un porcentaje de cada inscripción a la Fundación Allianz, para llevar a cabo una iniciativa ambiental, llamada: ‘Ecosistema Allianz’. Este proyecto contempla la siembra de árboles en zonas estratégicas cercanas a Bogotá, como aporte a la protección del medioambiente, los recursos hídricos y la biodiversidad.

Recorrido de la carrera Allianz 15K en Bogotá este domingo 19 de octubre

La carrera atlética Allianz 15K Bogotá tiene un recorrido oficial de 15 kilómetros, el cual inicia en el Parque Country ubicado en la carrera novena entre calle 134 y 133, luego toma la carrera novena al sur siguiendo por esta hasta la diagonal 92, que a la altura de la autopista Norte se convierte en la avenida NQS, sigue por esta avenida hacia el sur con un cambio de la calzada central a la lateral occidental en la conectante de la calle 69.

Toma la calzada lenta de la avenida NQS hacia el sur entre las calles 68 y la diagonal 61C donde toma el puente curvo, bajando el puente continúa por la diagonal 61C y conecta con la carrera 24 al sur, luego la carrera 28 al sur, gira a la derecha por la calle 53 al occidente, hasta la carrera 58 al sur, gira a la izquierda hacia el sur por la carrera 58 hasta la calle 44, hace un giro a la derecha por la calle 44 hasta la carrera 60 donde gira al norte por la calzada occidental para ingresar al Parque Simón Bolívar por la entrada denominada “Bolívar 4” continuando por la zona adoquinada hasta la meta ubicada en la zona 3 del Parque Simón Bolívar.

La ruta de la carrera mantendrá su recorrido emblemático de norte a sur, atravesando la carrera novena y la avenida NQS, pasando por puntos icónicos como el Movistar Arena, el Estadio El Campín y los barrios Galerías y La Esmeralda, para terminar en el Parque Simón Bolívar.