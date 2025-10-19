    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 19 de octubre

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de una panorámica de la ciudad de Bogotá donde se aprecian el cielo nublado y edificaciones.Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este domingo 19 de octubre de 2025. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!

    Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada de este domingo 19 de octubre de 2025, se prevé cielo mayormente nublado, es posible que se presenten lluvias ligeras en la localidad de Usme, para el resto de la ciudad se espera predominio de tiempo seco.

    La temperatura mi?nima esperada es de 9 °C.

    En la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias en sectores del nororiente y suroccidente de la capital.

    El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realiza monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas (estado del tiempo, precipitación y niveles), y se encuentra activo y alerta brindando asistencia profesional y técnica a los eventos de emergencia reportados por movimientos en masa e inundaciones.

    Diana Becerra
