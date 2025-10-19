Lancha bombardeada en el Caribe el 16 de septiembre era colombiana: «EE.UU. ha violado nuestra soberanía marítima y ha cometido un asesinato», afirma el presidente Gustavo Petro

–El presidente Gustavo Petro aseguró este sábado que la lancha atacada el 16 de septiembre en el Caribe por Estados Unidos era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa.

Las precisiones las hizo el mandatario en su cuenta en X, afirmando, además, que «funcionarios del Gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales».

Agregó que el pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba» y puntualizó:

«Esperamos las explicaciones del gobierno de los EEUU».

El primer mandatario advirtió que «EE.UU destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa».

E insistió: «EEUU, ha invadido el territorio nacional, con un misil disparado para matar a un pescador humilde, ha destruido su familia, sus hijos. Está es la Patria de Bolívar y están asesinando con bombas a sus hijos».

Igualmente notificó: «EEUU ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. !Que se levanté la espada de Bolívar.!».

El jefe del Estado alertó a la Fiscalía general de la Nación y le solicitó actuar actuar de inmediato. Y puntualizó «Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EEUU».

El propio presidente de EE.UU. compartió el 15 de septiembre imágenes del ataque contra «cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extremadamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur».

«El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a estadounidenses!), con destino a EE.UU.», detalló el inquilino de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, Trump informó que tres «terroristas varones» murieron como consecuencia de la operación. En sus palabras, el objetivo representaba una «amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales» del país norteamericano.